Если цифры, озвученные агентством Bloomberg (1,5 миллиарда), подтвердятся, то JPMorgan закроет текущий квартал с рекордной для себя выручкой от торговых операций. Подразделение инвестбанка, ответственное за деривативы, обычно зарабатывает вдвое меньше за квартал. А в этом году таких показателей им удалось достичь всего за несколько дней. На начало марта, когда рынки только начали показывать рост волатильности, доходы от торговых операций JPMorgan составляли порядка 300 миллионов (это были данные за январь и февраль), получается, что 1,2 млрд было заработано трейдерами банка за три недели.

Большую роль в этом, как нам кажется, сыграло то, что на быстро падающем рынке не удалось удержаться ни хедж-фондам, ни компаниям, связанным с алгоритмической торговлей. Сложно сказать, какую стратегию использовали мэтры инвестбанкинга, но известно, что JPMorgan в эти дни работал не по обычной для себя схеме. Персонал был разбит на отдельные изолированные команды (в том числе из-за карантина), которые открывали и закрывали сделки в режиме нон-стоп.

Мы видим, что акции JPMorgan слабо реагируют на эти новости. Котировки в большей мере под влиянием общерыночных факторов: перед началом торгов бумаги прибавляли около 3,5%, а с начала недели рост составил 19% — вслед за ведущими индексами. По нашей оценке, у JPMorgan высокие шансы выйти в этом году обратно к своим историческим максимумам, прибавив более 40% от текущих значений.