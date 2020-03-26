Micron может войти в число компаний, получивших наибольшую выгоду от карантина в США. Компания планирует заработать в текущем квартале 5,2 млрд долларов против 4,6 млрд, которые закладывались в таргет в начале года. Ожидаемая чистая прибыль составит 55 центов на акцию против 52 центов по консенсус-прогнозам. Компания связывает данный позитив с ростом заказов на чипы для облачных сервисов и дата-центров, который в свою очередь вызван массовым переходом американцев на удаленную работу. Дополнительный рост был также обеспечен со стороны игровой индустрии и других онлайн-сервисов, связанных с поставкой контента: в условиях самоизоляции потребители тратят больше времени на цифровые развлечения и самообучение.

Главным риском в текущем квартале для Micron мы видим возможный срыв поставок из стран, где расположены производственные линии. Это Япония, Малайзия и Сингапур. В то время как японские власти поддерживают карантин вторую неделю и планируют скоро его снимать, в Малайзии эпидемия еще в разгаре, а Сингапур остается под вопросом. Еще один фактор не в пользу Micron это рост конкуренции со стороны южнокорейских производителей слотов памяти (Samsung и Hynix), которые могут работать в условиях меньших ограничений.

Акции Micron в целом демонстрируют позитивную динамику. С начала недели они уже в плюсе на 21,6%. После сильной коррекции накануне сегодня они обещают продолжить рост: на премаркете до 8,8%. Бумаги компании остаются заметно недооцененными. Цель на этот год составляет 64,5 доллара, что на 52% превышает текущей уровень.