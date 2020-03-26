Опубликованная сегодня оценка числа обращений за пособиями по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, почти в два раза превысила прогнозы аналитиков: 3283 тыс. против ожидавшихся 1700 тыс. (по опросу Bloomberg). Это более чем в 10 раз больше, чем за предыдущую неделю – 281 тыс., а также в 5 раз выше, чем в разгар кризиса 2008-2009 гг.

Такой впечатляющий скачок обусловлен двумя обстоятельствами.

Во-первых, быстрым развитием событий. Если в обычный кризис проблемы у компаний наступают постепенно и увольнения оказываются растянуты во времени, то сейчас сразу очень многие компании поняли, что им следует закрыться (хотя бы временно) или резко сократить деятельность.

Во-вторых, тем, что рынок труда в США в вопросах найма и увольнения намного менее зарегулирован, чем в других странах. Компании могут быстро сокращать персонал, если того требует ситуация. А ситуация, как несложно догадаться, воспринимается однозначно как необходимость сократить активность и, соответственно, по возможности, персонал.

Скорее всего, следующие релизы этого показателя будут более спокойными и число новых обращений за пособиями снизится. То, что мы сейчас наблюдаем – это спрессованная во времени первая волна увольнений в США. Те компании, которые не приняли такое решение сразу, очевидно, если и будут сокращать персонал, то уже более размеренно. Важный показатель, за которым я бы сейчас наблюдал – это число повторных обращений, показывающее общее число людей, продлевающих пособия. Оно, конечно, тоже подскочит к следующему выходу данных с текущих 1803 тыс. до примерно 5000 тыс., но все же останется меньше пикового значения кризиса 2008 года – 6 635 тыс. человек. Скорее всего, число повторных обращений через какое-то время также поставит рекорд, но это также будет причиной скорости развития событий.

Реакция рынка на данные была слабо негативной и кратковременной. На текущий момент S&P500 уже отыграл все снижение, последовавшее за их выходом.