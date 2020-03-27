На мировых фондовых рынках наметилось улучшение обстановки
В четверг высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Несмотря на сохранение высоких темпов роста новых случаев COVID-19 в мире, на мировых фондовых рынках наметилось улучшение обстановки – основанием стало одобрение Сенатом США пакета мер поддержки экономики на $2 трлн., Палатой представителей законопроект будет рассмотрен сегодня. В российском секторе голубых фишек заметно подорожали Полюс (PLZL, +10.5%),. Сургутнефтегаз (SNGS, +8.7%), Магнит (MGNT, +5.8%), Роснефть (ROSN, +3.8%). Между тем отмена международных перелетов и снижение операционных показателей по итогам февраля стали поводом к снижению по бумагам Аэрофлота (AFLT, —2.9%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 20.7%, Электроцинка (ELTZ) – на 14.2%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 11.2%.
Фондовые индексы США выросли еще на 5.6% — 6.4%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
В краткосрочной перспективе возможен период консолидации немногим выше уровня 1000 пунктов по индексу РТС. Неопределенность в отношении масштабов влияния пандемии на экономику (а также разногласия среди лидеров стран еврозоны в отношении необходимых мер поддержки экономики) оставляют под давлением готовность инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше 77.0 по паре доллар-рубль, существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.
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