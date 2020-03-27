По итогам торгов 26 марта индекс МосБиржи вырос на 1,52% — до 2489,97 п., а РТС подрос на 3,6% — до 1017,03 п.

Индексу Dow Jones осталось преодолеть каких-то 5%, чтобы выйти в «бычий» рынок. «Пожар» на Wall Street постепенно угасает под давлением денежных вливаний ФРС, что чувствуют и рынки за пределами США. Если днём фьючерсы на американские индексы демонстрировали неуверенность, то к вечеру ситуация улучшилась на фоне заявлений председателя ФРС, что у американского регулятора ещё остались инструменты влияния на ситуацию. Естественно, Федрезерв продолжит оказывать все возможные меры поддержки как для экономики, так и для финансового рынка. Золото внимательно слушало председателя и вернулось к уверенному росту, а вслед за ним последовал акцентированный рост в бумагах «Полюс» (+10,53%) и Polymetal (+4,25%). В лидирующей группе также были «Сургутнефтегаз» (+8,71%), «Магнит» (+5,85%), «Мечел» (+5,76%) и «М.Видео» (+5,7%). В акциях «ЛСР» (-3,29%), АФК «Система» (-2,97%), (-2,86%), «Детский Мир» (-2,28%) и «НЛМК» (-1,93%) проявляются вполне определённые беспокойства по поводу экономического спада, который отразится на прибылях компаний. В частности, «ЛСР» может столкнутся с ростом ипотечных ставок с одновременным падением спроса на жилую недвижимость. Общим важным моментом является обсуждение в Госдуме изменений в закон об акционерных обществах. Предлагается увеличить сроки выплат дивидендов до 90 дней, а также отложить крайний срок проведения собраний акционеров с июня на сентябрь. В какой-то мере это может опечалить рынок, но, в целом, если говорить о частном сегменте, то инвесторы особо не обращают внимание на сроки выплат дивидендов в текущем году, или даже на ожидаемую прибыль. Частыми запросами являются идеи обмена валюты на рубли с последующим инвестированием в российские акции. То есть текущие цены кажутся многим частным лицам относительно низкими и долгосрочно привлекательными. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 109,485 млрд рублей.

Динамика рубля на прошедших торгах была преимущественно положительной против доллара, но в паре с евро «россиянин» чувствовал себя слабым. Естественно, что подобный расклад отражал общую ситуацию на Forex. ФРС постоянно говорит о готовности залить кризис ликвидностью, что предполагает ослабление доллара против других валют. Разница ставок явно говорит в пользу рубля, но пока массовому приходу «горячих» и «умных» денег препятствует нервозность в долларовой системе. Тем не менее достигнутые значения можно считать равновесными на краткосрочную перспективу. Если же рубль ещё получит поддержку нефти, то его движение в диапазон 70,0-75,0 за американскую денежную единицу произойдёт относительно быстро.

Американский рынок любит достижения и рекорды. На сей раз рост S&P 500 за три дня был лучшим с 1933 года, а по индексу DJIA с 1931 года. Однако важным является не исторический контекст, а повышение Dow Jones более чем на 21%, что официально помещает индекс в «бычий» рынок. Началось всё с того, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 3,28 млн по сравнению с 282 тыс. неделей ранее. Предыдущий рекорд по этому показателю был в 1992 году и составлял он 695 тыс. заявок. Далее выступил глава ФРС Дж. Пауэлл, который заверил рынок в наличии у регулятора пространства для манёвра и обещал делать все для гладкого функционирования экономики и финансового рынка. На неделе до 25 марта баланс ФРС увеличился до рекордных $5,3 трлн по сравнению с $4,7 трлн неделей ранее. По словам Пауэлла, ограничением для ФРС, по сути, являются лишь аппетиты Минфина. Однако лимитов там пока не наблюдается. Американский сенат одобрил пакет экономических мер на $2,2 трлн, который, вероятно, будет финансироваться за счёт условного «печатного станка» ФРС. От пакета выиграют такие компании, как Boeing (+13,74%), бумаги которой взлетели более чем на 40% за два дня. Даже энергетики Chevron (+10,3%) и Exxon Mobil (+4,1%) показали повышение. Только бумаги Dow Inc. в составе Dow Jones упали на 2,3%. По сути, инвесторы уже не обращают особого внимания на текущие ухудшения корпоративных прогнозов или на вероятный провал экономики во II квартале. Главным является бесконечный поток долларов от ФРС, который не оставляет альтернатив для размещения собственной наличности. По итогам дня DJIA вырос на 6,38% до 22552,17 п., а S&P 500 поднялся на 6,24% до 2630,07 п.

Азиатские индексы продолжили оптимистичный настрой американцев. Прибыли китайских промышленных предприятий сократились в январе-феврале на 38,3%. США вышли на первое место по числу заболевших COVID-19, а всего в мире с начала эпидемии было зарегистрировано почти 532 тыс. случаев при 24 тыс. летальных. Далеко не все рынки в Азии демонстрировали повышение. В Австралии ASX 200 провалился более чем на 5%, что уже напоминает о дефиците ликвидности по американскому типу. Японскому рынку не мешала даже иена, которая укрепилась до 108,5 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 19122,15 п. (+2,45%), Hang Seng – 23485,05 п. (+0,57%), Shanghai Composite – 2789,68 п. (+0,90%).

Нефть встретила пятницу очередной попыткой роста. Однако он смотрится неубедительным на фоне прочих активов. Накануне лидеры G20 провели виртуальный саммит, в рамках которого обещали поддержку глобальной экономике (или своим экономикам) на уровне $5 трлн. Однако нефть не может игнорировать тот факт, что, к примеру, в США объём автомобильного трафика в основных городах упал более чем на 80%. Скорее всего, в апреле будет пик спада спроса на нефть, который в Goldman Sachs оценивают более чем в 17 млн бар. суточного потребления. Затем уже начнётся постепенное восстановление спроса, который сможет привести к устойчивому повышению котировок. За прошедший день резервы SPDR Gold Trust увеличились с 949,15 тонн до 95354 тонн. К 9:00 мск Brent – $28,83 (+0,63%), WTI – $23,03 (+1,90%), золото – $1643,7 (-0,45%), медь – $4817,12 (+0,32%), никель – $11275 (+0,57%), палладий – $2268 (+1,88%).

Индекс доллара снижался на 0,33% до 99,02 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,80% по сравнению с 0,85% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,106 (+0,3%), GBP/USD — $1,226 (+0,8%), USD/JPY – 108,44 (-0,88%).

Внешний фон относительно спокойный и немного позитивный. Индексы Азии растут, хотя падение на австралийском рынке вызывает вопросы. Нефть остаётся под давлением, но, как минимум, перестала встречать любой негатив обвалом. Американская финансовая система постепенно успокаивается, находясь под искусственным денежным вентилированием ФРС. Вероятно, что пятницу российский рынок начнёт небольшим ростом, чтобы завершить неделю около отметки 2500 п. по индексу МосБиржи.