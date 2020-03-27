Забудьте про акции, есть вещи поважнее
Индекс S&P совершает отскок и отыгрывает часть истеричной распродажи, но в конечном итоге котировки акций зависят от сильных новостей, связанных с распространением вируса. Эти новости могут толкнуть их в любую сторону.
Однако вчерашние данные по первичным заявкам на пособие по безработице рынок проигнорировал, хотя они оказались сильно хуже ожиданий (+3 млн безработных при консенсус-прогнозе в 1,5 млн). Плохая новость заключается в том, что поток ужасающей макроэкономической статистики только начался. Хорошая новость – рынок уже учёл в котировках большую часть негатива.
При этом важно понимать, что падение акций компаний имеет ничтожное значение по сравнению с колоссальным расширением спредов на долговом рынке. Бегство в «кэш», то есть в краткосрочные гособлигации, привело к падению трёхмесячных доходностей ниже нуля. Этому предшествовала настоящая «кровавая баня» на рынке корпоративных облигаций: мало торгуемые бумаги разом сбрасывались на неликвидный рынок. По мере падения цен облигаций, росла их доходность (см. график ниже).
C возросшими ставками компаниям станет труднее рефинансировать свои и без того огромные долги. А экономический «локдаун» с недополученной выручкой и остановкой бизнеса поставит под вопрос платёжеспособность американских предприятий. Под особым ударом, естественно, энергетический сектор с рисковым производством и мусорными кредитными рейтингами.
Своё слово сказала Федеральная резервная система, пообещав скупать как сами корпоративные долги, так и ETF на них (речь в данном случае идёт о бондах инвестиционного рейтинга – то есть ВВВ и выше). Никаких ограничений по объёму такого количественного смягчения ФРС не обозначила. Мера поддержки долгового рынка пришла как раз вовремя: под двойным ударом в связи с вирусом оказались крупные институциональные игроки, главным образом, – страховые компании, для них история только начинается.
Облигации и акции, находившиеся на балансе страховщиков, резко обвалились в цене, тогда как число страховых случаев (и, следовательно, выплат) возросло. Кроме того, в Соединённых Штатах идут попытки законодателей заставить страховщиков платить по тем случаям, которые не квалифицируются как страховые.
Федрезерв имеет широкий инструментарий, чтобы залить ликвидностью любые дыры в балансе системно значимых корпораций. А зная особое отношение президента Трампа к рабочим местам и бизнесу в принципе, можно предположить, что в ходе кризиса власти США будут охотно спасать так называемые «too big to fail» компании, которые попали в беду. Время предстоит интересное.
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