Малые энергетические компании США - инвестиции для самоубийц
На старую тему об активах-аутсайдерах американского рынка следует взглянуть не с точки зрения доходности (её нет), а с точки зрения риска. И риски для некоторых отраслей накапливаются, особенно это касается энергетических компаний.
Акции энергетиков с последнего кризиса по доходности оказались последними среди всех секторов S&P 500. Бумаги нефтегазовых компаний США сейчас почти не дают доходности, зато несут в себе риск. Спред спекулятивных бондов к трэжерис шире всего как раз в секторе энергетики и в несколько раз превышает спред фондов недвижимости и производителей товаров каждодневного спроса.
На графике ниже видно, что спред облигаций рейтинга ССС к казначейским обязательствам США сформировал бычью фигуру и рвётся вверх. Надо понимать, что изображён «тяжёлый случай», ведь ССС – это облигации, дефолт по которым лишь вопрос времени. Категория спекулятивных бондов начинается с рейтинга ВВ, то есть чуть выше, чем у тех, что на графике. Но это не сильно меняет картину.
Энергетические компании (особенно небольшие) как раз близки к рейтингу ССС. Недавно агентство Moody’s понизило рейтинг известной сланцевой компании Chesapeake Energy до Саа1, что как раз эквивалентно ССС. Сланцевики и близкие к ним фирмы – на острие дефолтного риска. Кроме того, только с начала года акции малых энергетических компаний (фонд PSCE) потеряли треть своей стоимости.
Но и это ещё не конец. Сенатор Элизабет Уоррен, которая хочет идти на пост президента от демократов, собирается запретить бурение новых скважин на федеральных землях и бурение гидроразрывом (фрекинг) как таковое. Мораторий ударит по сланцевикам, у которых единственный способ достичь прибыли – это расширение масштаба. Шансы Уоррен на победу и даже на выход один на один с Трампом невелики, но факт остаётся фактом.
Проблемы есть и у титанов отрасли. Moody’s снизило прогноз по Exxon Mobil на негативный, отметив, что компании могут понадобиться новые займы. Отраслевые риски несёт даже Exxon, чей рейтинг всегда был ААА, что уж говорить о компаниях третьего эшелона.
Собрав все беды воедино, можно получить гремучую смесь для инвестиций: это акции и облигации малых энергетических корпораций. А политические успехи демократов способны стать той искрой, за которой последует очередная волна дефолтов таких фирм.
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