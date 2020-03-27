АФК "Система" стремится наращивать позиции в онлайн-бизнесе
АФК Система увеличила прямую долю участия в Ozon с 21.9% до 31.3% за счет перевода в акции конвертируемых займов, предоставленных в 2019 году. С учетом пакета акций, принадлежащего ее дочернему венчурному фонду Sistema_VC, общая доля участия Системы в российском мультикатегорийном онлайн-ритейлере Ozon достигла 42.999%. В 2019 Система предоставила ритейлеру крупные конвертируемые займы на сумму 9.2 млрд руб. Ozon направил данные инвестиции преимущественно на развитие логистической инфраструктуры.
Новость сама по себе нейтральна, но свидетельствует о стремлении Системы наращивать позиции в динамично развивающемся онлайн-бизнесе
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