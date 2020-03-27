Снижение акций "Аэрофлота" - удачный момент для покупки
Наш базовый и пессимистичный прогнозы предполагают сокращение объема перевозок Аэрофлота в 2020 г. на 17–35% вследствие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Это в 3–6 раз больше чем самое значительное падение за период с 1990 г. Однако потенциальное выпадение выручки на сумму 128–233 млрд руб. и чистый убыток в 22–52 млрд руб., как мы считаем, не окажут радикального влияния на показатели компании, поскольку эффект от них будет нивелирован ценой на нефть в 35 долл./барр. и мерами по снижению затрат. Также напомним, что предыдущие кризисные периоды обычно длились недолго, и после окончания кризиса трафик довольно быстро восстанавливался. По нашим оценкам, в 2021 г. пассажиропоток Аэрофлота повысится на 35% г/г (+13% к уровню 2019 г.), а чистая прибыль составит 11 млрд руб., что предполагает дивидендную доходность акций в 7%. Мы понизили прогнозную цену акций Аэрофлота на 12-месячном горизонте на 33%, до 100 руб., что соответствует полной доходности в 50%, исходя из чего в отношении акций компании мы подтверждаем рекомендацию Покупать. В настоящий момент бумага торгуется с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2021 г. в 4x. Волна распространения вируса в России только началась, а потенциальное продление запрета на авиаперевозки может негативно отразиться на стоимости акций Аэрофлота, снижение которой мы считаем удачным моментом для покупки.
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