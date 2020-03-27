Рубль выпустил парашют после затяжного прыжка
Курс рубля на завершающейся рабочей неделе попытался скорректироваться вверх против доллара и евро после нескольких недель обвального падения, составившего 22% с середины февраля против доллара. Впрочем, перед выходными рубль растерял большую часть недельных достижений, хотя и оставил за собой психологически важный рубеж в 80 против доллара.
Фактором стабилизирующей курсовой динамики рубля стали сигналы с мировых рынков, на которых фондовые индикаторы также попытались стабилизироваться. Рынок нефти также попытался стабилизироваться, однако к завершению недели обновил 17-летний минимум ниже уровня 25 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, наращивание Центробанком валютных продаж оказали рублю поддержку, поскольку начал накапливаться кумулятивный эффект от накачки рынка долларовой ликвидностью.
В результате доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 90 копеек до уровня 79,04 рубля, евро рос на 2 рубля до 87,4 рубля. Европейская валюта на форексе вернулась выше 1,1 доллара. Рублевая цена барреля марки Brent при этом упала в район 1,95 тысячи против 2,25 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль начал торговую неделю стабилизацией против основных резервных валют. Трейдеры оценивали новые меры Федрезерва США по поддержке экономики и финансовых рынков.
ФРС заявила, что будет производить выкуп ипотечных и казначейских бумаг в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка. Кроме того, регулятор заявил, что продолжит предлагать крупномасштабные операции РЕПО в режиме "овернайт" и объявил о введении ряда новых программ кредитования объемом в 300 миллиардов долларов. Наконец, было заявлено о выкупе корпоративных облигаций.
Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ФРС высвободит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.
В середине недели возросла волатильность мировых фондовых и рынка нефти. "Черное золото" кидало "из жары в холод" на сообщениях газеты Wall Street Journal, по данным которой США хотят повлиять на Саудовскую Аравию по вопросу запланированного королевством увеличения добычи нефти после распада сделки ОПЕК+.
При этом глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль оценил, что мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 миллионов баррелей в сутки, что составляет около 20%.
Фондовые и финансовые рынки были впечатлены рекордно высоким скачком на прошлой неделе количества американцев, обратившихся за пособием по безработице – на 3 миллиона при средних показателях в пару-тройку тысяч.
ПРОГНОЗЫ
Завершение недели прошло в неудачных попытках рубля противостоять давлению. Перед выходными инвесторы спешили зафиксировать краткосрочную прибыль.
При этом негативный импульс исходил от мировых рынков, которые также бодро пошли вниз.
Рынок нефти обновил минимум с 2003 года, обвалившись на 8%, до 24,2 доллара за баррель сорта Brent. Снижение цен на нефть ускорилось в пятницу после того, как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширение числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для балансировки нефтяного рынка.
Этот фактор, по-видимому останется основным для стоимости всех российских активов и рубля, в частности. Знаковым является психологический рубеж в 25 долларов за баррель.
При этом валютные интервенции ЦБ РФ в поддержку рубля и меры правительства для поддержки экономики станут подспорьем.
Главными же по-прежнему будут вести с полей борьбы человечества с коронавирусом.
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