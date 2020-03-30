В пятницу прервался мощный рост американского рынка акций, тем самым разрушив небольшие надежды на V-образное восстановление рынка. Можно сказать, что технический отскок завершен, техническая перепроданность снята и у «медведей» есть силы для еще одной атаки. Но пока этого не происходит: фьючерсы на американские индексы торгуются сегодня в плюсе примерно на 1,5% или чуть выше отметки, где закрывался российский рынок в пятницу.

Однако с утра ожидаемо падает нефть. Предложение явно превышает спрос со стороны экономики, которая стагнирует из-за мировой эпидемии коронавируса. Похоже, что под завязку заполнены и хранилища крупнейших регионов.

Кроме того, котировки нефти отрабатывают фигуру «треугольник», пробитие которого наблюдалось в пятницу и теперь целью снижения является район 20 долларов за баррель. Пока же «бочка» нефти стоит около 23,5 доллара.

Негативной будет и первая реакций инвесторов на беспрецедентные меры карантина, введенные в Москве и области для предупреждения распространения эпидемии.

Так что поводов для роста российского рынка акций мы не видим и ждем открытия Индекса Мосбиржи в отрицательной области.

Поддержкой для Индекса Мосбиржи является район около 2240 пунктов. Но он уже пробивался вниз и не следует ждать на его устойчивость и в этот раз.

Хуже рынка будут бумаги нефтяного сектора за исключением «Роснефти», которая в выходные объявила об уходе из Венесуэлы и передаче всех активов в этой стране неназванной госкомпании в обмен на 9,6-процентный пакет собственных акций.

Оценить рыночную стоимость венесуэльских проектов «Роснефти» невозможно прежде всего из-за отсутствия на них покупателей из-за санкций в отношении страны. Поэтому сделку для российской компании можно назвать выгодной – за неликвидные активы на падающем нефтяном рынке она получила собственные акции.

Благодаря этому «Роснефть» рассчитывает, что с ее трейдинговых подразделений будут сняты американские санкции, что позволит компании нарастить поставки нефти. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще – неизвестно. Тем более, что Штатам не нужно особых причин для введения санкций, а «Роснефть» вполне можно обвинить в инициировании развала ОПЕК+ и дестабилизации мировых цен на нефть.

В любом случаем мы не рекомендуем покупать акции нефтяного сектора на среднесрочную перспективу – отчетности компаний будут очень плохие.

Закрывать позиции нужно и по акциям ритейлеров, поскольку резкое падение доходов населения при росте цен не оставляет шансов на рост бумаг этого сектора.

На фоне нарастающего экономического кризиса в стране плохие перспективы и у акций банков.

В лучшем положении из-за неизбежной сильной девальвации рубля будут акции металлургов, но и их стоит покупать лишь спекулятивно.

На фоне падения нефти ждем ухода пары доллар-рубль выше отметки 80. Падению рубля кроме нефти будет способствовать и возобновление распродаж ОФЗ – Индекс гособлигаций отскочил примерно на половину от величины падения и по классической теории также должен еще хотя бы раз сходить вниз.



