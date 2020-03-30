Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, отступив от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов. На рынке актуализировались риски возвращения к краткосрочному и среднесрочному падению с ближайшими целями 2310 и 900 пунктов. Тот факт, что индикаторам не удалось закрепиться выше важных краткосрочных сопротивлений, не играет в пользу “быков”. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2250-2450 пунктов.

Рубль в пятницу ослаб примерно на 2-3% к доллару и евро, следуя за ухудшением мировых настроений. Пара доллар/рубль поднялась выше 78,50 руб., что указывает на риски возвращения в район 80 руб. Пара евро/рубль стремилась в район 88 руб., при пробое которого, скорее всего, вернется к 90 руб. Для рубля нисходящий тренд также не теряет актуальности.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением низких нефтяных цен и продаж на большинстве фондовых площадок, в связи с чем выйдут в минус. Позитивные для рискованных активов факторы вновь улетучились, а фиксация прибыли прошла в том числе по золоту, котировки которого расположены у 1620 долл./унц. Роснефть на выходных объявила о продаже всех своих активов в Венесуэле, в связи с чем ожидает снятия с компании и ее “дочек” американских санкций. Новость в текущих условиях низких нефтяных цен, вероятно, окажет сдержанную поддержку акциям Роснефти.