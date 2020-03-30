В субботу, 28 марта, Роснефть объявила о продаже всех своих активов в Венесуэле компании, на 100% подконтрольной российскому правительству. В частности, Роснефть продаст акции добычных предприятий Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также доли в нефтесервисных предприятиях. В результате сделки компания получит на баланс одной из дочерних компаний пакет собственных акций в размере 9.6%, стоимость которого на момент закрытия торгов на МосБирже в пятницу составляла $3.9 млрд. Как утверждают Ведомости, покупателем в данной сделке может выступить Роснефтегаз, доля которого по ее итогам снизится по сравнению с нынешним уровнем (50%+1 акция). В этом случае эффективная доля Росимущества снизится до 44.3%. Группа ожидает, что данное решение повлечет снятие американских санкций в отношении ее «дочек» TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading.

Мы оцениваем новость умеренно позитивно для Роснефти: принятое решение позволяет компании снизить риски введения полномасштабных санкций в связи с деятельностью в Венесуэле. Разработка активов в этой стране представляла интерес для группы Роснефть с учетом положительного денежного потока от зрелых месторождений, однако небольшая доля Венесуэлы в общем объеме добычи Роснефти (менее 1%) не оправдывала существенно возросшие санкционные риски.