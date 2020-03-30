Активы в Венесуэле будут проданы в обмен на крупный пакет собственных акций. В субботу Роснефть (ROSN RX – ДЕРЖАТЬ) объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех связанных с ней активов. Роснефть сообщила, что договорилась о продаже активов в нефтедобыче, нефтесервисе и трейдинге компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. После исполнения соглашения Роснефть получит на баланс одной из дочерних компаний 9,6% собственных акций.

Ориентировочная сумма сделки – почти 4 млрд долл. Исходя из капитализации Роснефти в пятницу и без учета влияния на нее данной сделки, рыночная стоимость пакета в 9,6% ее акций составляла около 308 млрд руб., или 3,97 млрд долл. Доля государства в акционерном капитале компании, без учета косвенного владения, незначительно выше 50%. Если на баланс компании будет передана часть этого пакета, прямая доля РФ в выпущенных акциях Роснефти сократится до 40,4%, а с поправкой на квазиказначейские – около 45% (если считать, что сейчас на балансе находится 1,5 млн акций, выкупленных 23 марта). Учитывая особенности российского законодательства, можно предположить, что Роснефть сможет голосовать квазиказначейскими акциями.

Сделка выглядит привлекательной для акционеров Роснефти. Оценка стоимости активов Роснефти в Венесуэле чувствительна не только к ценам нефти, но и к различным политическим факторам. С учетом падения цен, роста политических рисков и неопределенности в отношении возможных сценариев развития ситуации в Венесуэле оценка, близкая к 4 млрд долл., представляется привлекательной для акционеров Роснефти. Кроме того, прекращение деятельности в Венесуэле, по-видимому, устраняет основания для санкций США против двух дочерних трейдинговых компаний Роснефти. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции Роснефти.