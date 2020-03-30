Выручку поддерживает лишь индексация тарифов на передачу, прочие виды выручки сокращаются. Россети (RSTI/RSTIP RX – без рекомендации) в пятницу опубликовали в целом нейтральные финансовые результаты за 2019 г. Выручка компании по итогам года прибавила 0,8% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) и достигла 1,03 трлн руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 4,2% до 860,6 млрд руб., тогда как выручка от продажи электроэнергии и мощности упала на 16,4% до 100,3 млрд руб., а выручка от технологического присоединения – на 7,4% до 48,7 млрд руб., что обусловлено прекращением функций гарантирующих поставщиков дочерних компаний в ряде регионов, а также сокращением заявок потребителей на технологическое присоединение. Таким образом, незначительный прирост выручки по итогам года связан в первую очередь с индексацией тарифов. Это и является основным фактором поддержки доходов компании, в которых на передачу электроэнергии приходится около 84%. В 2019 г. объем переданной электроэнергии по сетям компании увеличился на 0,25%. В текущем году, вероятно, прироста может и не быть, если ограничение экономической активности, вводимое в качестве противодействия распространению коронавируса, сохранится длительное время. В таком случае даже рост тарифов не защитит Россети от падения выручки и усугубит сокращение прибыли. EBITDA Россетей сократилась на 2,0% до 300,1 млрд руб., негативное влияние на показатель оказал рост убытка от обесценения основных средств до 23,6 млрд руб. против 7,7 млрд руб. в 2018 г. Рентабельность по EBITDA упала на 0,9 п.п. до 29,1%. Скорректированная на данную статью EBITDA прибавила бы 9,8% и составила 323,7 млрд руб. Операционные расходы выросли на 22,5% до 858,3 млрд руб., в основном за счет расходов на оплату труда (+7,4%) и амортизационных отчислений (+11,4%), что не смогло компенсировать снижение расходов на покупную электроэнергию для продажи (-9,5%) и прочих материальных расходов (-22,6%). Чистая прибыль уменьшилась на 15,5% до 105,3 млрд руб.

Дивиденды будут, но дивидендная политика пока не раскрыта. Во время телефонной конференции менеджмент компании подтвердил намерение выплатить дивиденды по итогам 2019 г. Это случится впервые с 2016 г., когда компания перестала выплачивать годовые дивиденды из-за убытка по РСБУ (вместо этого выплачивались промежуточные дивиденды). За 2019 г. чистая прибыль Россетей по РСБУ составила 135,2 млрд руб., в основном благодаря дивидендным поступлениям от наиболее прибыльных дочерних компаний за 9 мес. 2019 г. При этом размер будущих дивидендных выплат пока сложно оценить, поскольку исторически дивиденды учитывали множество непрозрачных корректировок. За 2018 г., к примеру, они составили лишь 4% от чистой прибыли по МСФО. Компания обещает сформировать прозрачный механизм для расчета дивидендов, чтобы все корректировки и расчет базы для дивидендов содержались в финансовой отчетности. В данный момент новая дивидендная политика обсуждается с профильными ведомствами, этот процесс планируется завершить в 1 п/г. Также менеджмент заявил о заинтересованности компании в сохранении положительной динамики дивидендных выплат. В прошлом году было выплачено 5,0 млрд руб. Если такая же сумма будет начислена по итогам 2019 г., то дивидендная доходность может составить около 2,1% для обыкновенных акций и 5,8% для привилегированных.

Ожидается 25-процентный рост инвестиционной программы. В 2019 г. объем капитальных затрат Россетей составил 231,6 млрд руб., они были полностью профинансированы за счет поступлений от операционной деятельности. Чистый долг за период фактически не изменился, а показатель Чистый долг/EBITDA вырос с 1,5 до 1,6 за счет падения EBITDA. На 2020 г. компания планирует увеличение инвестиционной программы на 25% до 293 млрд руб., из которых 196 млрд руб. предполагается профинансировать за счет собственных средств, 29 млрд руб. – за счет платы за технологическое присоединение, 34 млрд руб. – за счет прочих источников, а 34 млрд руб. – за счет нового долга. В условиях возможного падения доходов это может повысить коэффициент Чистый долг/EBITDA до 1,7–1,8, однако компания в случае значительного сокращения экономической активности, по нашему мнению, может скорректировать свои инвестиционные планы в меньшую сторону.

Надежда Боженко