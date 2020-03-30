Роснефть объявила о продаже всех своих венесуэльских активов неназванной компании, на 100% принадлежащей правительству России. Сделка заключена 28 марта. Речь идет о долях в добывающих компаниях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В обмен Роснефть получит 9,6% собственных акций. По сообщению газеты Ведомости, в соответствии с соглашением, все активы Роснефти в Венесуэле будут проданы, закрыты или ликвидированы, а торговые операции прекращены. Как пишет газета, для Роснефти цель данной сделки заключается в том, чтобы избежать санкций США за осуществление деятельности в Венесуэле; в компании надеются, что после этого санкции с ее торговых «дочек» будут сняты. Как предполагают Ведомости, компанией-покупателем может быть Роснефтегаз.

Наш комментарий: Сейчас Роснефтегазу принадлежит 50,00000001% акций Роснефти. В результате сделки его доля может упасть до 40,4%, что формально будет означать потерю контроля государства в Роснефти. Однако даже в этом случае российское правительство останется крупнейшим акционером Роснефти. Роснефть пока ничего не сообщила о своих планах в отношении 9,6% своих акций, которые она получит в результате сделки.