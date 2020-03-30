Котировки акций Акрона выросли на 25% за последний месяц и на 28% с начала года вопреки ухудшению конъюнктуры на российском и мировом рынках. Импульс к росту придало, как мы полагаем, значительное подорожание доллара к рублю, поскольку 85% выручки компании приходится на экспортные продажи. Однако цены на азотные удобрения, вероятнее всего, будут под давлением ввиду низких цен на газ в Европе и возможных перебоев в поставках, связанных с пандемией коронавируса. Слабые результаты за 4к19 по МСФО не изменили восприятия акций компании, так как показатели соответствовали ожиданиям. Исходя из наших пересмотренных макроэкономических допущений и прогнозов цен на удобрения, мы повышаем прогнозную цену на 12 месяцев на 14%, до 6400 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 13%. Как следствие, мы понижаем нашу рекомендацию по бумагам Акрона до Держать. На текущих уровнях по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. компания оценена в 8,3x.

Рост на фоне общего падения рынка. Котировки акций Акрона выросли на 28% начала года, в том числе на 25% за последний месяц, в то время как индекс МосБиржи вслед за мировыми рынками упал на 20% на фоне рисков, связанных с пандемией коронавируса. В 2019 г. стоимость акций компании также выросла, хотя бумаги почти всех остальных производителей удобрений подешевели.

Импульс от ослабления рубля. Резкий рост котировок, как мы полагаем, обусловлен в основном значительным подорожанием доллара относительно рубля. Следует отметить, что лишь 15% выручки Акрона приходится на внутренний рынок, остальная часть поступает от экспортных продаж.

Давление на цены ввиду дешевого газа. Газ на узле TTF в настоящий момент стоит около 90,3 долл./куб. м – это значит, что цены на газ в Европе достигли сезонных исторических минимумов. Цены на азотные удобрения, в себестоимости которых 25–40% приходится на затраты на газ, могут оказаться под давлением в ближайшей перспективе. Помимо этого, связанные со вспышкой коронавируса транспортные ограничения могут нарушить товарные потоки, что негативно скажется на рынке азотных удобрений.

Факторы поддержки. Рост производства в годовом сопоставлении, щедрые дивиденды на общую сумму не менее 200 млн долл. в год (доходность за следующие 12 месяцев – 6%) и реализация калийных проектов, способствующие позитивному восприятию акций Акрона, должны поддержать динамику котировок. Сместив нашу модель на год вперед и учитывая пересмотренные макроэкономические допущения и прогнозы цен на удобрения, мы повышаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев до 6400 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 13%. Как следствие, мы понижаем нашу рекомендацию по бумагам Акрона с Покупать до Держать.

Ожидаемо слабые результаты за 4к19. Компания опубликовала результаты за 4к19: выручка упала на 17% г/г, EBITDA – на 46%, чистая прибыль – на 70%. Причинами этого стали крайне низкие цены на азотные удобрения и связанная с модернизацией остановка завода в Дорогобуже.

Риски. Главный риск – неопределенность относительно воздействия вспышки коронавируса, которая может нарушить цепочку поставок и ограничить движение продукции. Вместе с тем пандемия может придать импульс к росту, если приведет к временному закрытию на карантин мощностей по производству удобрений.