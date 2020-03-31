В понедельник индекс РТС пребывал в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг носили разнонаправленный характер. В минусе закрылся Аэрофлот (AFLT. —1.9%) – неопределенность в отношении сроков возобновления международных пассажирских авиаперевозок остается фактором негативного влияния на спрос инвесторов. Акции Татнефти (TATN) подешевели на 1.5%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.0%, Роснефти (ROSN) – на 0.6%. Тем временем Полюс (PLZL) и Алроса (ALRS) подорожали на 3.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 2.5%, МТС (MTSS) – на 2.4%, Северсталь (CHMF) – на 2.2%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции ОПИН (INGR) подорожали на 9.8%, Лензолото (LNZL) – на 8.4%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 5.8%. Тем временем Камаз (KMAZ) подешевел на 5.0%, Томская распределительная компания (TORS) – на 3.5%.

Фондовые индексы США повысились на 3.2% — 3.6%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность некоторого повышения, но выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным. Повод для осторожного оптимизма дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), представитель которой заявил о приближении европейских стран к пику эпидемии, после которого предполагается стабилизация ситуации. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.