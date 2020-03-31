Российский рынок акций и рубль как-то уж очень легко пережили вчерашний очередное падение нефти, уходившей ниже 22 долларов за баррель. Мы не увидели не только обвала всего рынка, но даже и нефтяные бумаги падали совсем несерьезно. По итогам дня Индекс Мосбиржи и вовсе вырос на 1,3%, в качестве ориентира следования выбрав не нефть, а позитивную динамику американского рынка.

Сегодня внешний фон опять зовет к продолжению осторожных покупок. Американские фьючерсы торгуются в легком минусе, на находятся в районе нашего закрытия в понедельник. При этом от многолетних минимумов отскочила нефть, майский фьючерс которой торгуется по 27 долларов за баррель.

Поводов для ухода нефти выше 30 долларов за баррель мы не видим. Но сегодня день экспирации нефтяных фьючеров на Западе. Поэтому задерги котировок на очень волатильном рынке вполне возможны.

Нас ждет открытие торгов с небольшим ростом, а далее рынок вновь будет следовать за американскими фьючерсами. Что касается последних, то тут стоит отметить интересную тенденцию. С прошлого понедельника фьючерсы на индексы США в ходе азиатской сессии снижались, но за исключением пятницы к открытию американских фондовых сессии выходили в плюс.

Это означает, что в реальных активах – акциях – наблюдается все-таки сильное, но пока еще осторожное желание покупок. Если данная тенденция продолжится и сегодня, то Индекс Мосбиржи завершит день выше намечающегося широкого боковика с границами 2279-2500 пунктов.

Значит ли это, что рынок перешел в стадию восстановления? Абсолютно, нет. Вероятность еще одной волны распродаж велика. Очень редко бывает, что мировой кризис заканчивается разовым падением индексов на 30%. Поводом для еще одного движения вниз могут послужить негативные отчеты американских компаний за первый квартал и еще более негативные прогнозы по их прибылям до конца года.

Сегодня рост цен на нефть должны отыграть бумаги нефтяного сектора, прежде всего «Роснефть», которая краткосрочно выглядит лучше рынка после ухода из Венесуэлы.

Прорисовывается боковой канал и в паре доллар-руль. Сильной поддержкой для нее является район чуть выше 77, а сопротивлением – 80. Но пока нынешний курс – не рыночный: относительная стабильность рубля является следствием валютных интервенций Банка России.

Сегодня ждем ухода пары ниже отметки 79, но на сильное укрепление рубля надежд нет.