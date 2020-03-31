Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.5-1.5%, в диапазоне 2450-2470 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2430, 2410 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет общее улучшение состояния внешнего фона, наметившееся еще накануне. Более того, не стоит исключать возможности дальнейшего восстановления индекса МосБиржи в район 2470-2490 п. вслед за коррекционным ростом нефтяных фьючерсов.

Во второй половине дня состоится выход большого количества статистических показателей в ЕС и в США. Среди них стоит обратить внимание лишь на мартовское значение индекса потребительского доверия в США от CB (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.34%) и РТС (+0.33%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они существенно просели, вслед за продолжившимся ухудшением настроений на нефтяном рынке. И все же во второй половине дня на локальном рынке акций возобладал оптимизм. Индексы МосБиржи и РТС сумели закрепиться в плюсе на фоне позитивной динамики ключевых западных фондовых рынков.

Стоит отметить, что локальные фондовые индексы продолжают удерживаться существенно выше долгосрочных минимальных значений, достигнутых еще две недели назад. Иными словами, вчерашние экстремально низкие цены на нефть уже не стимулируют панических распродаж в акциях российских компаний. Участники локальных торгов уже выработали некоторый иммунитет к негативным новостям. В целом же индексы МосБиржи и РТС в последние торговые дни заметно сократили амплитуду недавних сильных колебаний. Теперь они имеют неплохие шансы на более или менее длительную стабилизацию вблизи текущих уровней.

К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня утром торгуются более чем на 20% дороже своего вчерашнего минимального значения. Впрочем, в абсолютных величинах они отскочили от него всего лишь на «скромные» 5 долларов. Сегодня последний день действия развалившейся нефтяной сделки в формате ОПЕК+. Накануне Саудовская Аравия в очередной раз озвучила планы существенного увеличения объемов экспорта «черного золота» в апреле и в мае. Однако переговоры с покупателями на эту тему пока не закончены. В то же время глобальный нефтяной рынок в течение тех же 2-3 месяцев рискует столкнуться с острой нехваткой свободных хранилищ.

Впрочем, в ближайшие недели и месяцы настроения на сырьевом рынке вполне способны улучшиться на фоне периодических тревожных новостей из нефтеносного Ближневосточного региона. Вчера стало известно об очередном ракетном обстреле территории Саудовской Аравии йеменскими повстанцами-хуситами. Риски очередного всплеска напряженности между США и Ираном также остаются в силе.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 7 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на позитивную динамику рынка, опережающим приростом вчера выделились акции, традиционно играющие роль защитных инструментов. Это ликвидные бумаги золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +3.25%) и Polymetal (POLY RM, +8.34%).

Стоит отметить и позитивную динамику бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.51%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +4.51%). Среднесрочные перспективы компании-эмитента выглядят относительно безоблачными благодаря имеющимся у нее крупным накоплениям, номинированным в иностранной валюте.

Акции Роснефть (ROSN RM, —0.59%) открылись с сильным разрывом вверх на фоне значимых корпоративных новостей. В моменте их прирост достигал 7.5%. Однако они очень быстро развернулись и сползли в минус. В минувшие выходные стало известно, что компания-эмитент прекратила работу в Венесуэле и продала активы, связанные с деятельностью в этой стране. Теперь с формальной точки зрения «Роснефть» может рассчитывать на снятие адресных американских санкций с двух дочерних сбытовых структур.

Кроме того, в обмен на передачу венесуэльских активов правительству РФ нефтяная компания примет на баланс дочернего предприятия целых 9.6% собственных акций. Надо признать, что «Роснефть» умеет играть «по-крупному». Эта компания с государственным участием очень быстро принимает и реализует стратегически значимые решения.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, —1.95%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.55%), Татнефть-ап (TATNP RM, —3.18%), Газпром нефть (SIBN RM, —1.02%), TCS-гдр (TCSG RM, —5.69%), Камаз (KMAZ RM, —5.02%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют скромное падение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 2.0%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Японский Nikkei225 потерял 0.4%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Кроме того, фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС заметно подорожали вчера вечером. Все это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.