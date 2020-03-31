Акции ВТБ и других банков в краткосрочной перспективе продолжат испытывать давление
ВТБ вчера представил финансовые результаты за 2М20 по МСФО. Чистая прибыль выросла на 11% г/г при ROAE 14,1% (без изменения г/г). ЧПМ находилась на уровне 4К19, то есть на уровне 3,6% на фоне снижения стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 31%. Стоимость риска находилась на нормализованном уровне 1%. В целом результаты за январь-февраль соответствуют прогнозу банка на 2020 г., а также цифрам, которые можно было бы ожидать в нормальной ситуации. Однако мы считаем, что эти цифры уже неактуальны для рынка, так как инвесторы пытаются учесть последствия эпидемии, что потенциально может привести к росту стоимости риска и указывает на вероятность понижения прогноза прибыли. Акции сейчас торгуются по коэффициенту 0,38x P/BV 2020П (с дисконтом 38% к среднему показателю за два года) и при дивидендной доходности 12,5% по итогам 2019П, однако прогнозируемость на 2020 год теперь сильно усложняется. Мы считаем, что акции ВТБ, как, впрочем, и бумаги других банков, в краткосрочной перспективе продолжат испытывать давление.
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