Во вторник, 31 марта, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,102 после негативной динамики днем ранее.

Вчера, в понедельник, американская валюта сумела окрепнуть после проигрышной недели. Подъему доллара способствовало сохранение высокой степени неопределенности вокруг масштабов распространения коронавируса и экономических последствий жестких карантинных мер, вводимых во множестве стран из-за пандемии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, напомним, продлил ограничительные меры в связи с COVID-19 до 30 апреля, хотя до этого называл более раннюю дату.

Кроме того, поддержку доллару оказали мероприятия инвесторов по ребалансировке портфелей в последние дни календарного месяца и квартала.

Несмотря на то, что на прошлой неделе американский рынок акций продемонстрировал стремительный отскок, всецело полагаться на покупательный настрой биржевых площадок пока преждевременно – пик заболеваемости опасным вирусом во многих странах не пройден, и не исключен новый виток антирисковых настроений в текущем месяце, поэтому в паре EUR/USD преимущество остается на стороне американской валюты с учетом того, что евро и доллар вернулись к своим привычным ролям – евро к роли высокорискового актива, а доллар к статусу «валюты-убежища».

Ожидающаяся на этой неделе макроэкономическая статистика способна навеять игрокам самые мрачные мысли – в первых числах апреля ожидаются европейские индексы деловой активности и американские индексы экономических условий в производственной и непроизводственной сферах за март, на которых успели отразиться события вокруг пандемии. Что касается сегодняшнего дня, в календаре статистики значатся данные по инфляции еврозоны за март (предварительные) и по безработице Германии за тот же месяц.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD друг за другом формируются «шипы», сигнализирующие об американских горках в настроениях игроков, при этом положение стохастических линий на данном этапе намекает на возможность снижения курса в ближайшие сессии.