Потенциал роста акций JPMorgan составляет как минимум 30%
JPMorgan планирует заработать за счет скупки просевших активов. Несмотря на то, что нынешний кризис развивается по необычному сценарию, банк уже нашел для себя какие-то ниши с недооцененными непубличными компаниями, недвижимостью и инфраструктурными проектами. В общей сложности JPMorgan планирует привлечь от 5 до 10 млрд долларов у институциональных и крупных инвесторов, в том числе государственных и пенсионных фондов и компаний по управлению крупным частным капиталом.
Примечательно, что крупнейшая часть вложений в портфеле JPMorgan предусмотрена для наиболее пострадавших от эпидемии отраслей: до 4 млрд будет вложено в авиаперевозки и морской транспорт и порядка 3 миллиардов в офисную и промышленную недвижимость, которая сейчас фактически простаивает.
Данный подход представляет собой эталонную стратегию на падающих рынках: находить и скупать качественные активы, когда большинство игроков рынка из них уже вышло и свободных средств для покупки не имеет. Акции самой JPMorgan Chase & Co остаются заметно недооцененными, они сейчас торгуются на 32% ниже уровней начала года. Мы оцениваем потенциал роста JPMorgan в этом году как минимум в 30% от текущих уровней – при дивиденде 3,5-4% годовых.
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