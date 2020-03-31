Российский фондовый рынок хоть и завершает март на оптимистичной ноте, в первый весенний месяц в целом подвергся серьезной просадке вместе с остальными рискованными активами. Рублевый индекс Мосбиржи в марте упал примерно на 10,5%. Долларовый РТС обвалился почти на 23%, вновь оказавшись под повышенным давлением из-за ослабления рубля. И это с учетом того, что во второй половине месяца оба индикатора отыграли часть позиций.

Основной тон настроениям на рынке РФ задавали мировые площадки, которые первую половину марта провели в пике, после чего начали коррекционное восстановление. Регуляторы по всему миру пытались сдержать панические продажи и объявили о беспрецедентных мерах денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования. Так, только ФРС в марте вне заседаний дважды снизила ключевую процентную ставку, доведя ее до диапазона 0-0,25%. Помимо этого американский регулятор объявил о безлимитной программе покупки активов. ЕЦБ не стал снижать и так отрицательную ставку, но тоже запустил денежно-кредитную программу помощи рынкам. Отдельные меры экономической поддержки разработали и правительства. Тем не менее распространение коронавируса не удается остановить, а США и вовсе вышли на первое место в мире по числу зараженных инфекцией, что предполагает дальнейшее замедление всей мировой экономики.

Рубль в марте неуклонно снижался и немного стабилизировался лишь к концу месяца. Пара доллар/рубль за месяц взлетела на 17%, до максимума с января 2016 года (81,66 руб.), после чего скорректировалась к 78 руб. Пара евро/рубль подскочила на 16%, до пика с февраля 2016 года 89,50 руб., вслед за чем скорректировалась к 86 руб. ЦБ РФ на заседании сохранил процентную ставку на уровне 6%, но также объявил о ряде мер экономической поддержки.

Цены на нефть в марте чувствовали себя гораздо слабее других активов и практически не предпринимали попыток восстановления. Нефтяной рынок, по сути, потерял все драйверы роста. Перспективы экономической активности и транспортной отрасли на фоне распространения вируса продолжают ухудшаться, создавая дополнительные риски для спроса. Кроме того, России и Саудовской Аравии на очередном заседании не удалось договориться о продлении сделки ОПЕК+, после чего королевство заявило о намерении и вовсе нарастить нефтедобычу и усилить свою роль на мировом рынке, по сути, положив начало ценовой войне. США впоследствии дали понять, что недовольны таким исходом событий и, вероятно, будут пытаться вернуть рыночный баланс. Один на рынке нефти, однако, не воин. Июньские фьючерсы на нефть Brent завершают март обвалом на 45%, у 28 долларов, а майские на нефть WTI – падением на 51%, немногим выше 21 доллара, у минимумов с 2002 года. Цены на американский сорт при этом опускались ниже 20 долларов. Подобного исхода не предполагали даже многие пессимистичные прогнозы.

Чего ожидать? – "Быкам" не стоит расслабляться

Технические факторы

С технической точки зрения ситуация по российским индикаторам в конце месяца выглядит более оптимистичной, нежели в середине. RSI на недельном графике индекса Мосбиржи уже начал выход из зоны перепроданности, что является сигналом в пользу развития повышения. Индекс РТС находится на грани выхода из зоны перепроданности, отставая из-за слабости рубля. В текущих условиях, однако, не стоит забывать о рисках моментального разворота настроений. Важные среднесрочные поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены на уровнях 2250 и 890 пунктов соответственно, а ближайшие сопротивления – у 2550 и 1050 пунктов. Способность устоять выше сопротивлений укажет на высокие шансы развития краткосрочного роста с первыми целями 2610 и 1100 пунктов.

Рубль в марте чувствовал себя крайне слабо, и нельзя исключать новой волны падения перед переходом к стабилизации. Ближайшая поддержка для пары доллар/рубль расположена на уровне 77,50 руб. – выше ее доллар может быть склонен к возвращению в район 82-85 руб., а ниже – к коррекции сначала в район 75 руб., а потом и к 72 руб. Для евро важная поддержка находится у 85,50 руб. (закрепление ниже может спровоцировать откат к 82 руб.), а сопротивление – на 88 руб. (при его пробое можно ожидать скачка в район 92 руб.)

Нефтяные цены расположены глубоко в зоне перепроданности, но если рынок не найдет веских поводов для роста, ситуация может усугубиться. В качестве первых значимых среднесрочных уровней сопротивления можно отметить 35 долларов по июньским фьючерсам на нефть Brent и 30 долларов по майским фьючерсам на нефть WTI. При пессимистичном сценарии дальнейшего падения котировки обоих сортов могут найти долгосрочные поддержки у 16,50 доллара и 10,60 доллара.

Фундаментальные факторы

С фундаментальной точки зрения в апреле сохраняются риски возобновления продаж рискованных активов, так как проблема коронавируса явно не потеряет актуальности, а регуляторы близки к исчерпанию поддерживающих экономику мер. С другой стороны, настроения на рынках явно подают признаки улучшения, что позволяет ожидать новых попыток роста. Макроэкономические данные за март в западном мире вряд ли окажутся воодушевляющими, но во многом уже заложены в цены, поэтому их болезненность будет зависеть от общих настроений. Основные риски сконцентрированы, пожалуй, во второй половине месяца, когда в США начнется сезон отчетностей за 1-й квартал.

Нефтяные цены при отсутствии позитивных сигналов еще могут оставаться под давлением и продвинуться ниже. Тем не менее США уже дали понять свою неудовлетворенность текущим положением дел и плачевным состоянием сланцевых компаний, поэтому можно ожидать шагов в сторону стабилизации рынка и попыток улучшить отношения России и Саудовской Аравии под давлением Штатов. Не факт, однако, что позитивные сдвиги случатся уже в апреле.

Заседания центральных банков в следующем месяце вряд ли принесут сюрпризы – регуляторы в основном уже использовали арсенал стимулирующих мер и, вероятно, будут оценивать их эффективность. ЦБ РФ объявит итоги пересмотра денежно-кредитной политики 24 апреля, ФРС – 29 апреля, а ЕЦБ – 30 апреля. Если только на биржах вновь не случится с шок с необходимостью экстренного вмешательства.

Апрель в целом едва ли будет спокойным месяцем, но рынки уже начинают адаптироваться к вирусному сценарию и могут быть действительно разочарованы разве что резким ухудшением корпоративных результатов и прогнозов. В остальном наибольшая слабость на данный момент наблюдается на нефтяных биржах, в то время как акции даже более рискованных секторов уже предпринимают достаточно активные попытки восстановления.