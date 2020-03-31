Royal Dutch Shell Plc (RDS) опубликовала обнадеживающее инвесторов заявление. В начале года, особенно в первые 2 месяца, ситуация с коронавирусом и падение цен на нефть не оказали существенного влияния на спрос на ее нефтепродукты. В течение первого квартала нефтегазовая компания продавала ежедневно от 6 до 7 миллионов баррелей в день, что в целом соответствует уровню первого квартала предыдущего года. Но данные Shell по продажам показывают, что влияние последствий коронавируса на спрос на нефть в марте усилилось, а это означает, что первый квартал, вероятно, будет «существенно лучше», чем последующие.

Компания старается адаптироваться в существующих условиях. Произошло секвестирование программы капитальных вложений, сокращена программа обратного выкупа акций. Также анонсирован выход из проекта строительства мощностей по экспорту СПГ.

Мы считаем, что даже текущее урезание затрат не позволит сохранить дивиденды на текущем уровне. По состоянию на 31 марта див.доходность – свыше 11%. Во всяком случае, если цена на нефть не восстановится к уровням 2019 г., то компании придется прибегнуть к таким мерам, а также к дополнительным заимствованиям. При текущих рыночных условиях англо-голландская Shell сможет поддерживать дивидендные выплаты не более чем до конца года без существенного влияния на кредитоспособность. Уже сейчас компания прикладывает усилия, чтобы увеличить кредитную линию на $12 млрд.

Почти трехкратное (в моменте) падение капитализации Shell в текущем году сменяется коррекцией. Считаем, что рано говорить о тренде роста, однако гибкость компании и оптимистичный настрой менеджмента свидетельствуют о том, что худшее позади. Котировки, вероятно, будут консолидироваться на уровнях вблизи $30-35/акцию (RDS-A). Дальнейшая динамика будет зависеть от спроса на энергоносители в среднесрочной перспективе.