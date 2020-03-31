Доля «Яндекс.Такси» в выручке Яндекса стабилизировалась вблизи 20%. Период активного роста закончился, предстоит время борьбы за рыночную долю с действующими сравнительно сильными конкурентами. При этом замедление дефляционных процессов в экономике в 2019 году и наметившееся ускорение инфляции в 2020 году традиционно негативно для рентабельности «защитных» бизнесов Яндекса. Чистая маржа компании упала до 8% в 2019 году против 10% и 16% в 2017 и 2018 году.

В текущих условиях – судя по данным рыночных обозревателей, и «Яндекс.Такси» и «Везет» стали активнее использовать повышение цен в часы пик. Учитывая, что по данным тех же рыночных СМИ, таксисты недовольны неизменностью арендных ставок Яндекса – порядка 2000 руб в день – ожидаемый и закономерный итог инфляционного роста, это сокращение рынка при повышении цен. Прежде всего, эти процессы затронут ту часть бизнеса «Яндекс.Такси», которая была сформирована в условиях бума, в 2019 году, когда выручка этого направления выросла на 72% за год. В марте москвичи совершили на такси на 64% поездок меньше, по данным департамента транспорта Москвы в Telegram, в ближайшие кварталы после завершения мер в рамках социально-экономических ограничений, под влиянием восстановления спроса на фоне по-прежнему позитивных внешних факторов эти значения, вероятно, существенно улучшатся. Однако, учитывая опыт сокращения ВВП РФ в период последних кризисов и учитывая что отрасль услуг – одна из наиболее пострадавших, возможно в среднесрочном периоде сокращение единиц такси в рамках бизнеса «Яндекс.Такси» на величину от нескольких процентов до около 10%, при этом цены, возможно, вырастут на схожую величину.