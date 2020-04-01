Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Отступление рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 2,5%, отступив в район 25,7 доллара за баррель, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих сегодня с утра в пределах 0,3%, будут оказывать давление на рубль. В результате на открытии пара доллар/рубль может подняться выше 78,5 рубля.

Из внутренних факторов выделим продолжающиеся продажи валюты по бюджетному правилу, что сглаживает негативное влияние внешнего фона. При этом в ходе сессии настроения на рынках могут ухудшиться на фоне публикации данных по страновым PMI, а также статистики по занятости в США от ADP, что может привести к продолжению роста американской валюты, в результате чего к концу дня доллар подтянется к верхней границе диапазона 75 – 80 рублей.

Напомним, что во вторник рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. По итогам дня доллар снизился на 1,2%, отступив ниже 78,4 рубля, евро потерял 1,3%, закончив торги на уровне 86,5 рубля. При этом рубль стал одним из лидеров среди валют развивающихся стран, несмотря на невнятную динамику рынка энергоносителей.



