Индексы Мосбиржи и РТС во вторник показали уверенный рост, но не смогли подняться выше района максимумов конца марта (2520 и 1030 пунктов), что само по себе указывает на некоторую неуверенность “быков”. Утром внешний фон также предвещает отступление индикаторов вниз, к ближайшим поддержкам 2420 и 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов.

Рубль накануне укрепился более чем на 1% к доллару и евро, но не смог преодолеть технические уровни, открывающие горизонты для развития роста. Пара доллар/рубль осталась выше отметки 77,50 руб и, значит, может стремиться к возвращению в район 80 руб. Пара евро/рубль отступила от поддержки 85,50 руб, в связи с чем можно ожидать роста ближе к 88 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус ввиду ухудшения внешнего фона. В течение дня ожидаемая слабая статистика по промышленности стран Европы и США, а также первые данные о состоянии американского рынка труда за март могут ускорить продажи. Пессимистичный настрой вернулся на биржи, хотя с утра данные показали неожиданный скачок розничных продаж Германии в феврале на 6,4% г/г – не исключено, что потребители закупались, предвещая введение карантинных мер в стране.