Завершившийся квартал стал худшим первым кварталом года в истории индекса Dow Jones. Для других биржевых индексов он оказался худшим как минимум с 1987 г. Нынешний финансовый и экономический кризис войдет в историю как один из самых тяжелых. Трудно поверить, что какие-то пять недель назад индекс S&P 500 торговался на историческом максимуме. Его переход из фазы бычьего рынка в фазу медвежьего рынка по скорости опередил даже обвал 1929 г.

К другим аналогиям с эпохой Великой депрессии можно отнести 3-дневное ралли индекса S&P 500, самое крупное с 1933 г. На волне недавнего подъема рынок акций восстановился примерно на 20%, хотя многие увидели в нем лишь временный, хотя и существенный отскок («ралли на медвежьем рынке»). Отчасти это восстановление может говорить о завершении фазы «долговой разгрузки» и сокращения рисковых позиций. По данным Bank of America, на прошлой неделе произошел значительный приток на рынок средств институциональных инвесторов, которые, судя по всему, решили воспользоваться резкой коррекцией большинства фондовых рынков (более чем на 30% от максимумов до минимумов) как возможностью для покупки. В целом такая коррекция представляет собой среднее снижение на рынке, характерное для периода рецессии.

Остановка глобальной экономики в результате карантина и запретов на передвижение в рамках мер по сдерживанию пандемии коронавируса к настоящему моменту уже в основном заложена в цены акций. Многие экономические прогнозы предсказывают двузначное сокращение реального ВВП в годовом выражении – в том числе Goldman Sachs ожидает снижения ВВП США по итогам 2к20 на 34%, хотя фактическое снижение может быть еще большим. Что касается еврозоны, ВВП Италии по итогам текущего года, как ожидается, сократится на 7,0–7,5%, тогда как соотношение долга и ВВП может повыситься до 200%, несмотря на все старания итальянского правительства, направленные на сокращение бюджетных расходов. Стоит отметить, что обрабатывающий сектор Италии – второй по величине в еврозоне. Из-за несогласия Германии с идеей единого долгового и фискального пространства странам Евросоюза пока не удается договориться о выпуске совместных «корона-облигаций». В результате все разговоры о европейской солидарности и европейском единстве все больше превращаются в голую риторику, что в конечном итоге может привести к прекращению существования валютного союза в его текущем виде.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер вчера заявила, что, согласно ее ожиданиям, безработица в США может составить 30%. Сегодня будут опубликованы данные ADP по занятости в частном секторе, завтра – статистика обращений за пособием по безработице (на прошлой неделе показатель составил рекордные 3,3 млн), а в пятницу – статистика занятости в несельскохозяйственных отраслях США. Хорошая новость заключается в том, что монетарные и фискальные меры в США были быстрыми и решительными. Одобренный Конгрессом пакет фискальных мер на 2 трлн долл. в процентном отношении к ВВП вдвое превосходит меры, реализованные во время прошлого глобального финансового кризиса. США идут по тому же пути мегастимулирования экономики, который в 2009 г. использовал Китай. Тогда это помогло существенно затормозить сокращение глобального ВВП.

Однако учитывая фактическую остановку многих ведущих экономик, вероятность резкого сокращения мирового ВВП не вызывает практически никаких сомнений. Не внушает оптимизма и вчерашнее предупреждение Дональда Трампа о том, что от коронавируса может погибнуть 240 тыс. американцев. С точки зрения экономики хорошей новостью было то, что Трамп предлагает дополнительную программу фискального стимулирования в размере 2 трлн долл., которая будет направлена на развитие инфраструктуры, включая цифровую, в том числе развертывание сетей 5G. Федрезерв вчера объявил о проведении операций репо для иностранных институтов и монетарных властей (FIMA), что указывает на обеспокоенность, связанную с дефицитом ликвидности на международных рынках долларового фондирования (о чем мы неоднократно писали в наших материалах). Ранее Федрезерв увеличил до 15 перечень центробанков, которым доступны валютные своп-линии (однако в этот перечень не вошел Народный банк Китая, которому также не хватает долларовой ликвидности). Новый инструмент репо позволяет иностранным кредитным организациям и монетарным властям привлекать доллары под залог имеющихся у них казначейских облигаций. В настоящий момент давление на денежном рынке, конечно, уменьшилось, хотя некоторые ставки LIBOR остаются повышенными. Некоторые эксперты по глобальному долларовому фондированию, в частности Джеффри Снайдер из Alhambra Investments, весьма сдержанно оценивают меры Федрезерва и продолжают предупреждать о сбоях в этой системе (подробнее об этом читайте в последних комментариях Снайдера).

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, увидим ли мы в ближайшее время ретест недавних минимумов, или же «ралли на медвежьем рынке» сможет продолжиться. Азиатские и европейские акции начинают новый месяц и новый квартал на негативной ноте. По мнению аналитиков Goldman Sachs, снижение корпоративных прибылей приведет и к снижению котировок акций. В то же время аналитики Morgan Stanley считают, что минимумы пройдены, и ожидают постепенного восстановления на рынках акций. Сейчас сложно сказать, что окажется сильнее – негативные факторы, толкающие рынки дальше вниз (такие как отсутствие дивидендов и прекращение выкупа компаниями собственных акций), или факторы поддержки (рост баланса ФРС, показывающий положительную корреляцию с индексом S&P 500 с момента запуска самой первой программы количественного смягчения, и беспрецедентное фискальное стимулирование).

Мы рекомендуем обратить внимание на любопытный комментарий, касающийся будущего валютной системы, и особенно отношений доллара и золота. Есть такая вещь, как форвардная ставка на золото (gold forward offered rate, GOFO), которая рассчитывается как разность долларовой ставки и ставки по кредитованию в золоте. Если ставка GOFO выше нуля, то сторона, предоставляющая кредит в долларах, получает по нему положительный процент, и это означает, что в этом случае доллар играет роль денег, а золото – роль товара. Если ставка GOFO ниже нуля, то мы имеем дело с обратной ситуацией: положительную ставку процента получает сторона, предоставляющая кредит в золоте, доллар становится товаром, а золото – деньгами.

Иными словам, в случае отрицательных ставок GOFO (бэквордации) мы де-факто имеем дело с золотым стандартом. Как раз в данный момент ставка GOFO отрицательна, и это, по мнению автора статьи, представляет реальную угрозу для доллара. Результатом этого может стать резкое подорожание золота. Так что будьте внимательны и оставайтесь с нами.