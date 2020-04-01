Российский рынок акций снижается в русле мировых трендов
Российский рынок акций снижается сегодня в русле мировых трендов, страхи перед пандемией затмили собой бездонные монетарные и фискальные стимулы. По словам президента США Дональда Трампа, число смертей от коронавируса может достигать 240 000 в Америке, это конечно, беспрецедентная цифра, которая не может не оказывать эмоциональное влияние на ход торгов.
Нынешний кризис уже считают худшим в истории с момента окончания Второй Мировой войны, а цены на нефть продолжают находиться в обвальном падении на фоне формального завершения сделки ОПЕК + с 1 апреля и рекордного торможения мирового спроса, который может снизиться на 20 процентов в апреле. Плюс риски массовой безработицы и банкротств малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг.
Частично выиграть в этой ситуации в России могут продуктовые ритейлеры или например, экспортёр Фосагро, спрос на продукцию которого может быть относительно стабильным даже в условиях кризиса, но число бенефициаров от ситуации можно пересчитать по пальцам одной руки.
Рубль выглядит стабильнее нефти на фоне продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила, но дальнейшие девальвационные ожидания довольно высоки. На этом фоне сегодня растут акции X5 и привилегированнее акции Сургутнефтегаза с огромной валютой подушкой, девальвация рубя повышает шансы на высокие дивиденды.
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