Фьючерсы на Dow Jones, S&P500 и Nasdaq существенно снижаются, так как новые случаи заражения коронавирусом достигли рекордных уровней в США и во всем мире.

На этом фоне информация о возможности второй волны в Китае также спровоцировала падение большинства азиатских индексов. Гонконгский Hang Seng Index и Японский индекс Nikkei 225 потеряли по 2,2%, южнокорейский KOSPI упал на 3,94%.

Коронавирус все больше подталкивает мировую экономику к рецессии. По мере его распространения по всему миру экономическая активность рушится. Европейские индексы сегодня аналогично показывают отрицательную динамику. DAX в Германии снижается на 3,79%, FUTSE100 в Великобритании в минусе на 3,68%, CAC40 падает на 4,2%.

При этом, то, что происходит на российском рынке акций, кроме как аномалией назвать нельзя. Индекс МосБиржи снижается на 0,8%, валютный индекс РТС в минусе на 2,1% (15:00 МСК). Рубль при текущей цене июньского фьючерса на нефть Brent в 25,4 долларов за баррель уверенно держится на уровне 78,9 рублей за доллар и 86,9 рублей за евро. Однако стоит отметить, что на фоне валют развивающихся стран, которые дружно рухнули в марте к доллару США, российский рубль был один из фаворитов ослабления. А по итогам первого квартала снижение индекса валют EM составило 13,5%. В аутсайдерах валюты Бразилии, Мексики, России и ЮАР, потерявшие более 20%.

Таким образом, складывается патовая ситуация: входить в рынок при снижении на глобальных площадках – страшно, а если рынки развернутся, то спекулятивно входить будет поздно. Предлагаю в этом случае сосредоточится на среднесрочных и долгосрочных инвестициях.

С учётом важности тщательного выбора акций в инвестиционный портфель, в долгосрочной перспективе для включения в него наиболее привлекательно сейчас выглядят те компании, у которых есть значительные резервы. Именно они переживут конкурентов. То есть выбирать надо из числа компаний с низким уровнем долга и с накопленными объемами наличности. Прекрасным примером таких эмитентов без долгов и с резервами могут быть Apple, Microsoft, Alphabet, на российском рынке – «Сургутнефтегаз». Так, у Apple сейчас 207 млрд долларов наличности около 100 млрд долларов долгов. Кэш составляет 18% от 1,13 трлн долларов капитализации компании.

Также для включения в портфель интересно выглядят акции американского рынка с высокой дивидендной доходностью, которые смогут сохранить ее в условиях текущей турбулентности. Goldman Sachs выделяет Wells Fargo (дивидендная доходность — 7,11%), Franklin Resources (6,47%), People's United Financial (6,43%), IBM (5,84%), Omnicom (4,74%), NetApp (4,61%), 3M (4,31%), Cisco (3,66%), Bristol-Myers Squibb (3,23%), Home Depot (3,21%).

Сегодня мы ожидаем открытие американского рынка снижением в диапазоне от 2% до 3% по основным индексам фондового рынка. Отскок на прошлой неделе связывается преимущественно с ребалансировкой портфелей в конце квартала, и спекулянты могут существенно продавить рынок на этой неделе. На фоне происходящих событий все более интересно выглядят котировки золота. Учитывая огромнейший объем ликвидности, влитый в мировые финансы рынки и возможные инфляционные риски, золото вполне может начать свое восхождение к локальным максимумам — выше 1700 долларов за унцию.