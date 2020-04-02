Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,41%, закрывшись на отметке 2470,50 пункта; промышленный индекс Dow Jones упал на 4,44%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 4,41%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,62%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,48%.

Уолл-cтрит негативно отреагировала на заявления Трампа о том, что предстоящие две недели будут весьма болезненными для экономики США. Его слова подтвердил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, объявивший, что пик эпидемии Covid-19 ожидается только к концу текущего месяца. Признаки более глубокого экономического спада выводят на первый план перспективы снижения прибыли и сокращения дивидендов американских корпораций, включая крупнейшие банки. Европейские финансовые организации — HSBC Holdings и Standard Chartered — уже объявили о прекращении выкупа акций и выплат дивидендов. Судя по всему, глобальным игрокам придется переоценить стоимость акций с учетом выпадающих дивидендов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,85% и закрылись на отметке $25,6. Давление на рынок оказывает увеличение поставок нефти Саудовской Аравией, которые за сутки превысили 12 миллионов баррелей. Однако по сообщению Wall Street Journal со ссылкой на источники, нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе, несмотря на сниженные цены, перестали покупать у Эр-Рияда дополнительные объемы нефти. Сейчас поддержку ценам на черное золото оказывают активные переговоры между министрами энергетики США и России, призванные найти пути выхода из нефтяного кризиса, а также обращение Техаса к нефтяному регулятору штата с просьбой провести официальные слушания по вопросу регулирования добычи. На данном этапе цена фьючерсного контракта Brent стабилизировалась на уровне $25. Теперь основным риском дальнейшего падения служат лишь настроения на мировых биржах.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, закрывшись на отметке 2473,61 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2450 и 2400 пунктов, основное сопротивление находится на уровне 2520 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 94800 и 88600 пунктов. Основное сопротивление — 100300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 79,79, потеряв 0,53% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 78,50 и 77,70. Уровни сопротивления — 79,40 и 80,05.