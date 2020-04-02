Индекс Мосбиржи вчера вновь выглядел намного лучше своих западных коллег, снизившись лишь на 1,4%, в то время как европейские площадки потеряли около 4%, а американские – и того больше.

От сильных распродаж отечественные бумаги сдерживает высокая дивидендная доходность многих акций. Так, средняя доходность бумаг, входящих в расчет Индекса Мосбиржи, превышает 8%.

Однако на все рынки по-прежнему давит негативный фактор коронавируса, и пока улучшений в этом направлении, за исключением Китая, не видно. Скорее всего, ограничительные меры по всему миру, в том числе и в России, будут продлены.

В то же время принятые ведущими мировыми центробанками меры по накачке финансовой системы ликвидностью удерживают рынки от очередных обвалов.

Вчера акции «Роснефти» на падающих фондовых рынках и нефти выросли на 2,1%. Бумаги получили сильную поддержку от программы обратного выкупа акций и получения компанией 9,6-процентного госпакета в обмен на венесуэльские активы. Скорее всего, выкупленные с рынка бумаги и госпакет полностью или частично будут погашены, что сулит акциям компании взрывной рост.

Сегодня ждем продолжения восходящей динамики в «Роснефти». Отскок котировок нефти в район чуть ниже 27 долларов за баррель, рост американских фьючерсов, приведет и к росту других бумаг нефтегазового сектора, прежде всего «Газпромнефти» и «Лукойла».

В целом же ждем умеренно-положительного открытия российского рынка акций и продолжения восходящей его динамики, если же, конечно, американские фьючерсы, прибавляющие с утра около процента, вдруг не развернутся вниз.

Ждем отскока и в «Норникеле», который с утра должен отыграть 3-процентный рост палладия.

Однако пока среднесрочные позиции открывать очень рискованно. Вероятность еще нескольких волн снижения достаточно велика.

Нефть продолжает находиться в диапазоне 24,5-28 долларов за баррель и при приближении котировок к верхней границе боковика длинные позиции лучше закрывать.

Вчера Минэнерго США сообщило о гигантском, на 13,8 млн баррелей, росте запасов в Штатах. Это нормально. В условиях низких цен и еще более низкого спроса на нее экспорт углеводородов из Штатов снижается. При этом никаких признаков сокращения добычи нет – она осталась на уровне 13 млн баррелей в день. На статистику нефть отреагировала небольшим снижением, но под занавес американских торгов котировки пошли вверх.

Остается в боковике и рубль в паре с долларом. Актуальным видится коридор 77-80 руб за доллар. Однако риски девальвации российской валюты все равно велики: дешевая нефть и ожидаемое резкое падение российской экономики не может не привести к падению рубля.

Поэтому открывать позиции по рублю против доллара следует очень осторожно, с выставлением коротких стопов. Сегодня пара доллар-рубль двинется к нижней границе боковика, но шансов на ее пробитие нет никаких.