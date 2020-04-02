Торги на мировых рынках продолжаю проходить на фоне высокой волатильности. Да, она отошла от своих максимальных значений, и мы уже не видим двузначных показателей падения или роста, но даже текущие уровни говорят о том, что «страх» инвесторов никуда не ушел.

Введение программ по стимулированию экономики со стороны ведущих правительств, заявления, что они могут быть расширены, а также активизация количественного смягчения со стороны ведущих Центробанков, смогли несколько успокоить рынки и даже поспособствовать коррекционному восстановлению. Однако так и не привели к полноценному росту. Более того, в текущей ситуации вероятность возобновления негативной динамики и возможность обновления годовых минимумов по большинству мировых фондовых индексов сохраняются.

Причина все та же. Продолжает наблюдаться активное распространение коронавируса во многих странах. И вот уже Китай лишь четвертый в списке стран с наибольшим количеством заболевших. На первом месте находятся США, где количество заболевших уже превысило 215 тысяч человек. Второе и третье место занимают Италия и Испания, где количество заболевших превышает 100 тысяч. В сложившихся обстоятельствах у инвесторов сохраняются опасения относительно увеличения влияния коронавируса на экономику. Более того, в текущий момент очень сложно оценить реальные последствия пандемии, а значит и достаточность мер поддержки.

Отметим, что в ходе сегодняшней сессии основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по первичным заявкам на пособие по безработице. Неделей ранее статистика показала 3,3 миллионов заявок, что стало историческим антирекордом. На этой неделе ожидается порядка 3,7 миллиона первичных заявок, что говорит об очень сложной ситуации на рынке труда США. Если статистика окажется хуже ожиданий, финансовые рынки может накрыть еще одна волна продаж на ухудшении ожиданий относительно влияния распространения коронавируса на экономику Штатов.

Что же касается ситуации на мировых рынках на утро четверга, то ее можно охарактеризовать как умеренно позитивную. После падения в среду более чем на 4%, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы демонстрируют восстановление на 1,3%. В Азии основные площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Рынок энергоносителей активно растет, в результате чего ближайших фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 11,5%, поднявшись в район 27,7 доллара за баррель.

Учитывая внешний фон, сегодня утром мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях. Уверенное восстановление рынка энергоносителей позволит индексу МосБиржи в первой половине дня попытаться подняться к верхней границе диапазона 2350 – 2520 пунктов, после чего ожидаем перехода в боковое движение у достигнутых уровней. Динамику же последних часов на нашем рынке определит статистика по заявкам на пособие по безработице в США, которая окажет существенное влияние на настроения инвесторов. В случае выхода плохих данных активизация продаж в конце сессии может привести к полной компенсации утреннего роста и уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и рост по широкому спектру валют развивающихся стран в начале дня поспособствую отступлению пары доллар/рубль в район 77,5 рубля. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение американской валютой позиций в диапазоне 75 – 80 рублей. При этом, в случае выхода плохих данных в США, к вечеру доллар может попытаться подтянуться к верхней границе данного коридора.