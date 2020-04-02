По итогам торгов 1 апреля индекс МосБиржи снизился на 1,4% — до 2473,61 п., а РТС – на 2,63% — до 987,75 п.

Днём ранее рынки пытались строить свой оптимизм на оживлении деловой активности в Китае. Однако хватило их всего на полдня. Далее тучи вновь стали сгущаться, а более всего инвесторов напугал президент США, который призвал американцев готовиться к очень тяжёлым 2-3 неделям. По прогнозам американских инфекционистов, от COVID-19 может погибнуть до 100-240 тыс. человек. Естественно, что ни о каком оживлении американской экономики в апреле речи быть не может, как, впрочем, и в европейской. Соответственно, рынки готовятся к более затяжному коронавирусному кризису. Впрочем, протекать он будет на фоне масштабных денежных вливаний ведущих регуляторов. ФРС даже открыла возможность долларового РЕПО для других центральных банков. Соответственно, падение рынков будет носить чисто экономический характер. Даже роль золота инвесторы отодвинули на второй план, а с ним и бумаги добывающих компаний. Акции «Полюс» потеряли 5,64% своего веса, а Polymetal 5,23%. Лидерами дня в России стали бумаги «Сургутнефтегаз» (+3,24%), «Роснефть» (+2,11%), X5 Retail Group (+2,08%) и «ТГК-1» (+1,73%). В акциях «Роснефть» сохраняется положительная динамика за счёт программы обратного выкупа, а вот X5 Retail растёт благодаря более сильным позициям в секторе интернет-продаж, чем у прочих розничных сетей. Среди аутсайдеров дня также были Yandex (-4,0%), ГМК «Норникель» (-2,9%) и «НОВАТЭК» (-2,9%). Объём торгов на основной секции Московской биржи составил 80,256 млрд рублей.

Рубль слабел относительно доллара США, но укреплялся против евро. ЦБ РФ 31 марта увеличил продажи валюты до 16,0 млрд рублей, что вкупе с китайской статистикой позволило «россиянину» укрепиться. Новый день уже не был столь позитивным. Ближний контракт Brent, которым стал июньский фьючерс, продолжил снижаться, упав ниже $25 за баррель. Структура контанго пока сохраняется на рынке. Декабрьский Brent почти на $11 дороже июньского. Однако и декабрьский Brent стоит дешевле заложенного в бюджет барреля $42,4. Рейтинговые агентства пока весьма позитивно отзываются о возможностях РФ по сглаживанию последствий коронавируса, но многое определиться длительностью ситуации. Пока в марте индекс производственной активности РФ снизился до 47,5 п. с 48,2 п. в феврале. Скорее всего, индекс в сфере услуг будет гораздо хуже, так как именно эта сфера оказывается под основным ударом карантинных мер. Тем не менее, рубль пока будет в относительной безопасности на фоне ликвидации кризиса ликвидности в долларовой системе и мер поддержки со стороны ЦБ РФ.

Центральные банки заливают рынки ликвидностью, но этого явно не хватает, чтобы остановить распространение коронавируса. Прошедший день вновь принёс потери американским инвесторам. Наиболее сложной ситуация в ближайшие 1-2 месяца будет для компаний малого и среднего бизнеса. Индекс Russell 2000 потерял 7,03%. Впрочем, для больших корпораций позитива также мало. У Boeing были проблемы ещё до кризиса, а коронавирус привёл к тому, что компания была вынуждена обратиться как к экстренному финансированию банков, так и за помощью государства. Д. Трамп заявил, что США ждут «очень тяжёлые, очень тяжёлые 2-3 недели». Статистика за март пока не раскрывает всей широты проблемы, так как США начали реагировать на COVID-19 позже азиатских и европейских стран. ADP Services сообщила о сокращении числа рабочих мест в марте на 27 тыс., хотя ожидались потери около 150 тыс. Индекс производственной активности IHS Markit упал до 48,5 п. по сравнению с предварительной оценкой 49,2 п. Индекс ISM в производственной сфере снизился до 49,1 п. с 50,1 п. в марте. Впрочем, как мы наблюдаем, промышленность это не главный объект потерь во время пандемии. Индексы в сфере услуг, скорее всего, будут гораздо хуже. На рынке заговорили о том, что пакета экономических мер на $2 трлн может не хватить. Однако глобальные экономисты указывают на то, что кризис приведёт к росту государственных долгов до уровней во время ВМВ, что неминуемо спровоцирует девальвацию денег. На Wall Street также неспокойно. Xerox (-7,07%) отказалась от своих планов по покупке HP Inc. (-14,51%) за $35 млрд. Boeing Co. (-12,36%) продолжает нести потери на фоне снижения рекомендаций и ожиданий по сектору авиаперевозок. Вряд ли спрос на новые самолёты восстановится в обозримом будущем, а компании предстоит длительный период возвращения к нормальной практике выплаты дивидендов. С другой стороны, администрация США ни при каких основаниях не откажется от поддержки компании, так как её продукция важнее, чем продукция General Motors (-7,31%), которую спасали всем американским миром в предыдущий кризис. По итогам торгов DJIA упал на 4,44% до 20943,51 п., а S&P 500 – на 4,41% до 2470,50 п.

Азиатские рынки также продолжают оценивать уровень «страха» в Европе и США. В Австралии рынок снижался на фоне падения финансового сектора почти на 4%. Японский рынок сдержался от обвального снижения, поскольку иена стала немного слабеть в рамках азиатской сессии. В Китае индексы даже пытались расти, поскольку новые случае COVID-19 носят завозной характер, а внутри самого Китая инфекция, по сути, оказалась побеждена. Между тем, в глобальном плане число заболевших превышает 932 тыс., а число летальных случаев 42 тыс. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 17819,40 п. (-1,36%), Hang Seng – 23082,74 п. (-0,01%), Shanghai Composite – 2749,72 п. (+0,56%).

Нефть начинает новый день с активного роста, но общая картина остаётся весьма негативной. Впрочем, надежды связаны с тем, что Д. Трамп заявил о том, что РФ и Саудовская Аравия могут договориться в ближайшие дни по поводу завершения ценовой войны. «Это очень плохо для России, это очень плохо для Саудовской Аравии. Я говорю о том, что это плохо для обеих сторон. Поэтому я думаю, что они договорятся» Кроме того, на рынке рассчитывают на резкое падение активности сланцевых компаний. Накануне Whiting Petroleum Corp. объявила о банкротстве. Руководство заявляет о том, что смогло договориться о продолжении работы с условием сокращения расходов и реструктуризации задолженности. Признаком резкого падения спроса вполне можно считать американскую статистику. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 27 марта коммерческие запасы нефти выросли на 13,8 млн бар. до 469,2 млн бар. Запасы бензина увеличились на 7,5 млн бар., а дистиллятов упали на 2,2 млн бар. По последнему показателю можно говорить о том, что основной спрос обеспечивается тяжёлым транспортом, который продолжает работать. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 20,1 млн бар. общих поставок в сутки, или —2,2% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —5,9% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или —5,4% за год. Поставки авиационного топлива сократились на 16,4%. Добыча в США остаётся на уровне 13,0 млн бар. в сутки, отражая коммерческое нерациональное упорство производственных менеджеров. «Золотые» инвесторы сидят в засаде и тихо делают своё дело. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 967,0 тонн до 968,75 тонн за среду. К 9:00 мск Brent – $26,91 (+8,77%), WTI – $21,73 (+6,99%), золото – $1597,1 (+0,36%), медь – $4819,32 (+0,53%), никель – $11230 (-0,28%).

Индекс доллара снижался на 0,19% до 99,49 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,58%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,094 (-0,02%), GBP/USD – $1,24 (+0,11%), USD/JPY – 107,33 (+0,22%).

Внешний фон остаётся сложным, но для российского рынка появляются надежды. Заявления Д. Трампа о возможной договорённости РФ и СА могут быть предвестником частичного восстановления цен на нефть. Соответственно, надежды на рост нефти активизируют покупки акций в нефтегазовом секторе.