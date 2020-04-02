Российская экономика заметно ускорилась в 4 кв. 2019 г…. Вчера Росстат подтвердил первоначальную оценку, согласно которой в прошлом году российская экономика выросла на 1,3% (здесь и далее – год к году) по сравнению с ростом на 2,5% в 2018 г. При этом опубликованные ранее оценки внутриквартальной динамики ВВП за 2019 г. были пересмотрены. Так, оценка темпов роста за 1 кв. была понижена до плюс 0,4% (плюс 0,5% ранее), оценка за 2 кв. была увеличена до 1,1% (плюс 0,9%), оценка за 3 кв. была уменьшена до 1,5% (плюс 1,7%). Таким образом, в 4 кв. 2019 г. рост экономики ускорился до 2,1%. Оценка номинального объема ВВП за 2019 г. была несколько повышена – до 110,05 трлн руб. со 109,36 трлн руб. ранее.

… благодаря росту в финансовом секторе и оптово-розничной торговле. Как следует из разбивки по счету производства ВВП, в 4 кв. 2019 г. наиболее высокие темпы роста наблюдались в страховании и финансах (плюс 11,9%), оптовой и розничной торговле (плюс 6,4%), деятельности в области культуры и спорта (плюс 10,4%), информации и связи (плюс 5,5%), а также в профессиональной и научной деятельности (плюс 5,3%). Умеренный рост был зафиксирован в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (плюс 2,6%), сельском хозяйстве (плюс 2,1%), а также в операциях с недвижимостью (плюс 2,3%). При этом рост в обрабатывающей промышленности составил лишь 1%.

Ожидаем улучшения экономической динамики во 2 п/г 2020 г. после шока в апреле. Как мы уже писали ранее, после умеренного замедления в начале года российская экономика в феврале, согласно нашей оценке, ускорилась до 3% благодаря повышению темпов роста в промышленности, розничной торговле, строительной и транспортной отраслях. В значительной мере ускорение роста промпроизводства и объемов строительства в феврале было обусловлено динамичным увеличением расходов федерального бюджета в результате реализации приоритетных национальных проектов. Мы полагаем, что этот фактор продолжит оказывать поддержку данным отраслям народного хозяйства. Однако мы ожидаем, что быстрое распространение эпидемии коронавируса по всему миру, а также введенные в РФ карантинные меры в самое ближайшее время приведут к резкому спаду в российской экономике. По нашему мнению, ключевые экономические показатели за март хоть и ухудшатся, но все же останутся достаточно неплохими в большинстве отраслей. При этом заметный рост продаж товаров первой необходимости обеспечит хорошие показатели в розничной торговле, в то время как сектор услуг уже в марте покажет негативную динамику. В апреле российская экономика свалится в крутое пике, а темпы спада, по всей видимости, окажутся двузначными. В дальнейшем ситуация будет кардинальным образом зависеть от внешней конъюнктуры и действий властей по преодолению кризиса. В этой связи необходимо отметить, что на фоне принятых недавно пакетов стимулов в западных странах, которые достигают 10–15% ВВП, текущие планы российского правительства по объемам помощи населению и бизнесу выглядят недостаточно масштабными. Тем не менее мы ожидаем постепенного улучшения внешней конъюнктуры во втором полугодии. Это дает основания надеяться, что после шока в апреле 2020 г. темпы роста российской экономики по итогам года окажутся близкими к нулевой отметке.