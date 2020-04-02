Запасы нефти и бензина выросли больше ожиданий. По данным Минэнерго США (EIA), за неделю 21–27 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,8 млн барр. до 469,2 млн барр. Это выше как оценки API (плюс 10,4 млн барр.), так и прогноза по опросу аналитиков S&P Global Platts (плюс 4,6 млн барр.). Стратегические запасы нефти не изменились – 635,0 млн барр. В Кушинге коммерческие запасы нефти выросли на 3,52 млн барр. до 42,8 млн барр. (данные API – плюс 2,93 млн барр.). В регионе Мексиканского залива запасы выросли на 6,4 млн барр., на Среднем Западе – на 4,7 млн барр., на Западном побережье – на 2,0 млн барр. Коммерческие запасы бензина выросли на 7,52 млн барр. до 246,8 млн барр. – больше, чем сообщал API (плюс 6,1 млн барр.) и ожидали аналитики, опрошенные Platts (плюс 3,6 млн барр.). Запасы дистиллятов уменьшились на 2,19 млн барр. до 122,2 млн барр. API сообщал о большем снижении – на 4,5 млн барр. С другой стороны, прогноз по опросу Platts – снижение всего на 0,6 млн барр.

Экспорт нефти упал на 0,7 млн барр./сутки неделя к неделе. По сравнению с предыдущей неделей рост коммерческих запасов нефти ускорился в 8,5 раза – с 1,62 млн барр. до 13,8 млн барр., то есть почти до 2 млн барр./сутки. Основные причины – падение переработки и экспорта нефти при стабильной добыче и небольшом снижении импорта. Оценка добычи нефти (с точностью до 100 тыс. барр./сутки) в целом по США и в 48 штатах оставлена без изменений – 13,0 млн барр./сутки и 12,5 млн барр./сутки соответственно. По итогам марта добыча останется на среднем уровне, близком к 13 млн барр./сутки, как и в феврале. Действующий прогноз добычи на март в ежемесячном обзоре EIA (STEO) – 13,2 млн барр./сутки — выглядит завышенным. Импорт нефти снизился на 0,07 млн барр./сутки неделя к неделе до 6,05 млн барр./сутки, экспорт упал на 0,70 млн барр./сутки до 3,16 млн барр./сутки. В результате нетто-импорт нефти вырос на 0,63 млн барр./сутки до 2,89 млн барр./сутки — почти до среднего значения с начала года (2,93 млн барр./сутки). По прогнозу EIA на март, средний нетто-импорт нефти ожидается на более высоком уровне – 3,74 млн барр./сутки. Поставки бензина упали на 25% неделя к неделе до минимума с 1994 г. Переработка нефти сократилась на 6,0% год к году и на 5,9% неделя к неделе до 14,90 млн барр./сутки. Средняя загрузка НПЗ снизилась на 5,0 п.п. неделя к неделе и на 4,1 п.п. год к году до 82,3%. В регионе Мексиканского залива и на Среднем Западе загрузка была самой высокой из пяти регионов – 89% и 81% соответственно. Снижение объемов наблюдалось во всех пяти регионах (PADD).

Поставки нефтепродуктов на рынок США снизились на 10,8% год к году и на 8,0% неделя к неделе до 17,85 млн барр./сутки. При этом поставки бензина уменьшились на 27% год к году и на 25% неделя к неделе до 6,66 млн барр./сутки. Это минимальный средненедельный объем поставок с февраля 1994 г., то есть за 26 лет. Поставки дистиллятов уменьшились на 6,0% год к году, но выросли на 3,0% неделя к неделе до 3,91 млн барр./сутки. Поставки авиакеросина упали на 29% год к году и на 8,9% неделя к неделе до 1,34 млн барр./сутки. Чистый экспорт нефтепродуктов и нефти составил 0,20 млн барр./сутки, в среднем за последние четыре недели – 0,69 млн барр./сутки. Это близко к прогнозу EIA на март – 0,63 млн барр./сутки.