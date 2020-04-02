Отток из MSCI Russia может превысить $300 млн в мае
Скоро начнется период расчетов по компаниям (20-30 апреля) для полугодовой ребалансировки всех глобальных индексов MSCI, которая состоится после закрытия торгов 12 мая. Результаты ребалансировки вступят силу 1 июня. В мае ожидаются существенные изменения, которые повлияют на отдельные котировки компаний и индекс MSCI Russia в целом. В ходе расчета определяется, соответствуют ли компании индексу по ключевым минимальным требованиям, другими словами, определяются кандидаты на включение и исключение. В частности, расчет капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) и ликвидности проводится в любой торговый день с 20 по 30 апреля.
Основной вывод: если MSCI не сделает исключение и не снизит минимальный уровень капитализации для включения в MSCI Russia с текущих $3 300 млн и $1 600 млн — для капитализации в свободном обращении, то потенциальные кандидаты на включение, в частности Тинькофф, Ростелеком и Русал, в индекс не попадут с очень высокой вероятностью. Лишь один Яндекс сохраняет шансы на включение в него, но только в ноябре, как и было запланировано.
Есть высокая вероятность того, что индекс покинут Транснефть и ММК, и суммарный отток из MSCI Russia превысит $200 млн с учетом активных денег. Кроме того, множество исключений из других индексов приведет к дополнительному оттоку из MSCI Russia.
Текущая волатильность и падение котировок исключают возможность попадания в индекс новых компаний при майской ребалансировке.
Мы отмечали, что число кандидатов на включение сократилось до двух, сейчас же их нет вообще! Если в марте из список кандидатов покинул Ростелеком, то сейчас еще и Тинькофф с Русалом. У Тинькофф значительно упали акции, и теперь для включения капитализация должна вырасти более чем на 44%, а капитализация с поправкой на долю в свободном обращении — на 31%.
Русалу требуется нарастить капитализацию в свободном обращении на 69%, Ростелекому — на 32%.
Учитывая динамику рынка до расчетов, шансов на включение очень мало.
Их сохраняет лишь Яндекс, но не раньше ноября 2020 г., как и было запланировано.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200402/831187898.html