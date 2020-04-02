Скоро начнется период расчетов по компаниям (20-30 апреля) для полугодовой ребалансировки всех глобальных индексов MSCI, которая состоится после закрытия торгов 12 мая. Результаты ребалансировки вступят силу 1 июня. В мае ожидаются существенные изменения, которые повлияют на отдельные котировки компаний и индекс MSCI Russia в целом. В ходе расчета определяется, соответствуют ли компании индексу по ключевым минимальным требованиям, другими словами, определяются кандидаты на включение и исключение. В частности, расчет капитализации с поправкой на долю в свободном обращении (free-float) и ликвидности проводится в любой торговый день с 20 по 30 апреля.

Основной вывод: если MSCI не сделает исключение и не снизит минимальный уровень капитализации для включения в MSCI Russia с текущих $3 300 млн и $1 600 млн — для капитализации в свободном обращении, то потенциальные кандидаты на включение, в частности Тинькофф, Ростелеком и Русал, в индекс не попадут с очень высокой вероятностью. Лишь один Яндекс сохраняет шансы на включение в него, но только в ноябре, как и было запланировано.

Есть высокая вероятность того, что индекс покинут Транснефть и ММК, и суммарный отток из MSCI Russia превысит $200 млн с учетом активных денег. Кроме того, множество исключений из других индексов приведет к дополнительному оттоку из MSCI Russia.

Текущая волатильность и падение котировок исключают возможность попадания в индекс новых компаний при майской ребалансировке.

Мы отмечали, что число кандидатов на включение сократилось до двух, сейчас же их нет вообще! Если в марте из список кандидатов покинул Ростелеком, то сейчас еще и Тинькофф с Русалом. У Тинькофф значительно упали акции, и теперь для включения капитализация должна вырасти более чем на 44%, а капитализация с поправкой на долю в свободном обращении — на 31%.

Русалу требуется нарастить капитализацию в свободном обращении на 69%, Ростелекому — на 32%.

Учитывая динамику рынка до расчетов, шансов на включение очень мало.

Их сохраняет лишь Яндекс, но не раньше ноября 2020 г., как и было запланировано.