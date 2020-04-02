Наиболее действенным средством борьбы с коронавирусом в настоящий момент является карантин. Страны закрывают свои границы, ограничивают перемещение людей внутри своей территории. Многие компании переводят сотрудников на удаленную работу. На фоне угрозы рецессии мировой экономики пытливый ум инвестора заставляет задуматься о том, что кто-то все-таки сможет извлечь выгоду в рамках сложившейся ситуации.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали заметный рост на последней полной торговой неделе марта. Но даже при этом они теряют с начала года 21% и 16%. Тем не менее при такой динамике бенчмарков можно найти акции, которые не только заметно прибавили в цене, но и сохраняют потенциал роста в будущем.

Поставщики программного обеспечения с учетом существенно возросшего спроса на инструменты удаленной работы, продукты облачной безопасности, вероятно, продемонстрируют всплеск продаж в ближайшем будущем. Соответственно, такие компании, как Zoom, Slack, Citrix и Zscaler имеют потенциал для роста.

Казус, который случился накануне с компанией Zoom, подтверждает сделанные выше предположения. Zoom Video Communications — американская компания, которая предлагает коммуникационное программное обеспечение для видеоконференций, онлайн-встреч и мобильной совместной работы. Среди продуктов приложение Online Meeting, которое поддерживает до 500 участников в режиме работы с совмещенным экраном, Video Webinar, которое обеспечивает до 10 тыс. одновременных наблюдателей, система беспроводного обмена в режиме видео-конференц-связи Zoom Rooms, а также система обмена Business Instant Messaging и ориентированная на систему здравоохранения Zoom Telehealth.

Акции Zoom Video Communications имеют биржевой тикер ZM. На фоне распространения угрозы коронавирусной инфекции бумаги ZM подорожали с начала года на 148%. Однако некоторые инвесторы перепутали ее с другой компанией — Zoom Technologies, которая имеет биржевой тикер ZOOM. В результате акции ZOOM подскочили с января на 1900%. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во избежание дальнейшей путаницы приняла решение с 26 марта по 8 апреля приостановить торговлю акциями Zoom Technologies (ZOOM).

Компания Yamaha 26 марта объявила, что ее система видео-конференц-связи CS-700 сертифицирована для использования совместно с Zoom Rooms. Новую прошивку для спикерфона можно бесплатно скачать с веб-сайта Yamaha. Акции компании с начала года по 19 марта подешевели на 40%, но от минимума на уровне 3500 иен подскочили на 31,5%.

Компания Procore Technologies будучи разработчиком программного обеспечения для управления строительными проектами также накануне объявила об интеграции с Zoom Video Communications. С помощью Online Meeting, внедренного в ПО Procore строительные бригады могут эффективно общаться друг с другом и с сотрудниками офиса, которым нет необходимости непосредственно находится на площадке проекта. Procore Technologies накануне подала в SEC документы на регистрацию IPO, намереваясь привлечь $100 млн. Очевидно, что компания старается извлечь выгоду из обусловленной коронавирусом ситуации, внедряя Zoom Meeting в свое ПО. В США сейчас можно приобрести за $10 неограниченное количество онлайн-тренировок с помощью стримингового сервиса Roku или за $20 с помощью Zoom Rooms.

В России фитнес-индустрия является очень молодой отраслью. В США IBISWorld оценивает объем этого рынка в $38 млрд. Фитнес как бизнес принял на себя значительный удар со стороны коронавируса. Инструкторы пытаются найти выход из сложнейшей ситуации. С помощью Instagram, других социальных сетей набирается аудитория для удаленных групповых занятий. После оплаты пользователь получает ссылку на видеоконференцию в Zoom и может присоединиться к групповой тренировке. Конечно, домашняя обстановка не может заменить посещение зала, нет такого количества тренажеров, особенно для силовых занятий. Однако пользователи, которые ранее посещали спортзал регулярно, не хотят терять форму и наработанный ритм тренировок, поэтому готовы «жать вес» импровизированных гантелей из бутылей с водой, стопок книг, автопокрышек и т. д.

Телемедицина внезапно получила отличную возможность продемонстрировать свой потенциал. Так, люди, у которых проявляются симптомы Covid-19, должны себя изолировать. Однако им же как-то нужно обратиться за медицинской помощью. Телемедицина решает проблему. Накануне французская компания Doctolib, предоставляющая медицинские услуги дистанционно, сообщила о 18-кратном увеличении видеоконсультаций в феврале. Акции провайдера удаленного медицинского обслуживания в США Teladoc Health с начала года подскочили более чем в 2 раза, капитализация выросла с 6 млрд на старте года до 12 млрд на конец марта.

Также стоит отметить акции Slack Technologies, которые в четверг, 26 марта, подскочили на 13% (на 98% с середины марта и на 30% с начала года) после того, как гендиректор компании Стюарт Баттерфилд написал в твиттере о том, что был зарегистрирован новый рекорд количества одновременно активных пользователей корпоративного мессенджера Slack — 12,5 млн человек. С начала февраля у компании 7 тыс. новых платных клиентов — прирост больше, чем за весь IV квартал 2019 г.