Банк России объявил детали механизма, который будет использован для продажи валюты на открытом рынке после завершения сделки с пакетом акций Сбербанка. Новый механизм дополняет действующее бюджетное правило и устанавливает пороговое (с точки зрения предложения валюты на внутреннем рынке) значение цены нефти Urals на уровне 25 долл./барр. По нашим оценкам, на каждые 5 долл. снижения цены нефти относительно этого порогового значения дополнительные продажи составят 0,5–1,5 млрд долл., что должно положительно отразиться на уровне валютной ликвидности в системе.

Механизм «пут-опциона ЦБ». Согласно комментарию Банка России, размещенному на его сайте 19 марта, регулятор намерен полностью возместить «выпадающее предложение валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals». При цене Urals выше 25 долл./барр. дополнительные продажи валюты осуществляться не будут. Для реализации механизма ЦБ планирует использовать средства, полученные от Фонда национального благосостояния (ФНБ) в счет оплаты доли ЦБ в Сбербанке. Ранее замминистра финансов Владимир Колычев оценил стоимость пакета приблизительно в 2 трлн руб. Механизм дополнительных продаж будет действовать как минимум до конца сентября 2020 г.

Мы подсчитали, что для того, чтобы сохранить предложение валюты на внутреннем рынке на уровне, соответствующем 25 долл. за баррель Urals, при цене 20, 15 и 10 долл./барр. Банку России нужно будет ежемесячно дополнительно (т.е. сверх объемов, реализуемых в рамках бюджетного правила) продавать соответственно 0,5 млрд долл., 1,1 млрд долл. и 2,6 млрд долл. Мы полагаем, что данная мера поможет поддержать уровень валютной ликвидности в российской банковской системе, а также позитивно скажется на настроениях участников российского валютного рынка.

Как это дополняет бюджетное правило? Согласно бюджетному правилу, когда цена нефти Urals опускается ниже порогового значения 42,4 долл./барр., Минфин начинает продавать иностранную валюту из ФНБ, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. Банк России проводит симметричные операции на открытом рынке (хотя de jure не обязан этого делать). Минфин опубликовал расчетные объемы операций с иностранной валютой за месяц на своем веб-сайте. Однако насколько мы можем судить, эти цифры основывались на поступлениях от нефти и нефтепродуктов, без учета газа. Мы посчитали, что если добавить газовые статьи, то при каждом снижении цен на нефть на 5 долл./барр. в ценовом промежутке от 40 долл. до 15 долл. операции Минфина в рамках бюджетного правила компенсируют около 0,9 млрд долл. из 1,5 млрд долл. выпадающих экспортных доходов.