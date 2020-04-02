Сегодня российский рынок растет, несмотря на падение американских акций. Индекс Мосбиржи торгуется в плюсе, более 1%. Индекс S&P 500 вчера упал на 4,41%. В целом сегодняшний рост российского рынка нельзя назвать устойчивым, пока наблюдается очередной отскок. Поводом для роста рынка стало оживление нефтяных котировок, рост более 6%. Нефть Brent торгуется около 27 долл.

Нефть в последние дни пытается закрепиться около минимального уровня 2016 года. Относительно нефти в СМИ гуляют разные страшилки, но человечество пока еще не нашло альтернативу традиционным источникам энергии. Сейчас ситуация с нефтью похожа на давнюю историю с золотом. В 2000 году золото упало до 250 долл., а СМИ и эксперты писали о конце эры золота. Европейские Центробанки избавлялись от золота. В итоге, через 10 лет, золото выросло почти в 8 раз.

В четверг пользуются хорошим спросом акции нефтяных компаний, на фоне оживления нефти. С конца января акции российской нефтянки существенно упали, сейчас хороший момент покупки дешевых бумаг. Ослабление руля, частично компенсирует нефтяникам, снижение стоимости нефти. Рубль пока стабилен, на фоне продаж валюты ЦБ. В ближайшие дни рубль может укрепиться до 77 за долл. Стоит отметить, что рубль реагирует на нефть, но не так критично, как в предыдущие годы. Из-за того, что экономика постепенно диверсифицируется.

В сегодняшней ситуации неплохой идеей могут акции мобильных операторов. МТС является наиболее адаптированной компанией, к кризисной ситуации. Поскольку основная услуга компании – связь, а люди пользуется связью независимо от того, где они находятся, на работе или дома. МТС платит хорошие дивиденды, доходность около 7%. МТС объявила о запуске программы по выкупу акций на сумму 15 млрд. руб. в течение 2020 календарного года. Компания активно развивает экосистему продуктов МТС, что в перспективе позволит увеличить клиентскую базу и доходы. Считаем перспективной покупку акций МТС по текущим ценам.



