Квартал стартовал и стартовал, к несчастью, с разгрома. Ситуацию не спасли даже в принципе не слишком разочаровывающие данные по приросту (сокращению) новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые были опубликованы еще до начала торгов. Рабочие места сократились на 27 тысяч вместо ожидаемых 150 тысяч. Однако кого сейчас волнуют какие-то рабочие места, когда в центральном парке Нью-Йорка разворачивают «военно-полевой» госпиталь? Да, а la guerre comme à la guerre. И действительно, главным поводом для вчерашнего очередного скоростного спуска стало выступление президента Трампа, в котором он призвал американцев готовится к худшему и предрек сотни тысяч умерших в самом ближайшем будущем, то есть больше, чем во всех мировых войнах с участием США. На фоне продолжающих увеличиваться по экспоненте количества жертв коронавируса это, безусловно, имело сильное воздействие на умы участников рынка. И поэтому вчера с самого утра уже нечего было «ловить» тем, кто надеялся увидеть хотя бы нулевую динамику. Рынки еще до открытия ушли вниз, и падение в ходе торгов только усиливалось. Причем, как мы видим, падение было очень дружным и было равномерно «размазано» по всем секторам. Единственным исключением вчера стали ритейлеры, возглавляемые Walmart (WMT, +0,46%). Все они, кроме Dollar Tree (DLTR, —0,72%), закрыли день в плюсе, а сеть магазинов Target (TGT, +2,47%) даже умудрилась прибавить к своей капитализации почти 2,5%.

А наиболее пострадавшим по итогам вчерашних торгов оказался сектор финансовых услуг и, прежде всего, лидеры этого сектора — крупнейшие банки и крупнейшие платежные системы. О силе и мощи продавцов в этом секторе свидетельствует хотя бы тот факт, что лучшими среди большой четверки банков были вчера акции банка JPMorgan (JPM, —6,30%), потерявшие «всего то» более 6% своей стоимости. А это потеря почти 18 млрд. долларов капитализации!

Ну и еще одна неприятность, которая пришла к нам в первый день нового квартала. Популярнейшая среди спекулянтов компания Frontier Communication (FTR) объявила вчера о рисках делистинга, что в свою очередь приведет к автоматическому исключению ее акций из биржевого оборота. Такое случается, и скорее всего «отряд не заметит потери бойца». Однако тем, кто инвестирует в эти акции надолго, следует призадуматься — а стоит ли и дальше держать столь рискованные активы в своем портфеле?

Ожидания рынка 02 апреля

После вчерашнего падения на всех мировых рынках сегодня наблюдается отскок. И что самое интересное — и вчера, и сегодня основным ньюсмейкером был президент Трамп. И вроде бы выступает он по существу и по вполне актуальным вопросам — вчера по поводу COVID-19 и борьбы с ним, сегодня по поводу цен на нефть — но все равно остается стойкое впечатление, что Трамп играет на бирже. Причем чисто спекулятивно — раскачивает качели и реализует старую добрую проверенную годами стратегию «buy the dips» (выкупай провалы). А в условиях жуткой неопределенности и такой же кошмарной волатильности сделать это проще простого. Однако, как бы то ни было, но сегодня действительно на рынок пришел позитив после того как вчера вечером Трамп заявил, что он договорился с «русскими и саудитами», что те сядут за стол переговоров и прекратят затеянную ими нефтяную войну. Нефтяные котировки после этого рванули в космос и прибавляют сегодня в середине дня уже более 10%. А далее — по цепочке волна позитива пошла по всем рынкам от Азии и Европы до Америки. Конечно, рост фондовых индексов уже не столь существенный, как рост нефтяных котировок, но все равно все мировые индексы держатся достаточно уверенно в зеленой зоне, прибавляя от полупроцента до почти 2-х процентов. Однако хватит ли этого запаса на основную торговую сессию уверенности, совершенно нет, так как с коронавирусного фронта продолжает приходить совершенно разочаровывающая информация.

Поскольку сегодня четверг, то как всегда в этот день в 15-30 мск выйдут данные о количестве первичных и вторичных обращений за пособием по безработице. Это важно! Это чрезвычайно важно! Неделю назад количество первичных заявок выросло до беспрецедентной цифры в 3,3 млн. Сейчас аналитики ожидают увидеть еще больше — 3,5 млн. Но как себя поведут участники рынка, если эта цифра вдруг подскочит до 5 или даже до 7 млн. обращений? А такое исключать в нынешних условиях нельзя. Поэтому опасность с этой стороны есть, и весьма существенная. Так что, несмотря на умеренный позитив, складывающийся по итогам первой половины дня, слишком уж сильно расслабляться не надо. В любой момент ситуация может измениться в худшую сторону. И поэтому наилучшая тактика сегодня — постоять в стороне и заняться чем-нибудь другим. Для начала хотя бы поскакать на скакалке… ну очень бодрит и прочищает мозги, честное слово!