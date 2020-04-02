Март был очень волатильным месяцем. В начале месяца рынок рублевого долга безусловно не остался в стороне от драматического снижения нефти на фоне развала сделки ОПЕК+ и общемирового ухода от риска из-за эффекта короновируса. Доходности ОФЗ к середине месяца вырастали на 150-200 б.п. по всей кривой. В длинных выпусках это выражалось в снижении цен 15-20 процентов. Цена нефти, рухнула более чем на 60%. Многие предприятия остановлены, транспортные сообщения нарушены, люди сидя по домам. По некотором оценка спрос на нефть сократился сейчас на 15-20 млн баррелей. Это не то что существенно, это просто катастрофично. Кроме того, ряд участников продает нефть с огромными скидками от рыночной цены. Некоторые покупатели пополняют резервы. И по ряду оценок свободные резервуары будут заполнены уже через 1.5-3 месяца. Конечно, у экономики России очень серьезный запас прочности, но понятно, что сейчас он постепенно проедается.

То тут, то там уже начинают выходить плохие данные по промышленному производству, розничным продажа, снижаются прогнозы по ВВП разных стран. Очевидно, что мировой экономике наносится очень серьезный урон.

Во второй половине месяца падение сменилось таким же динамичным восстановлением цен. Причины позитива – многочисленные и совершенно беспрецедентные как монетарные, так и фискальные программы помощи. Это и повсеместные снижения ключевых ставок, и немыслимые по размерам (а местами и безлимитные) программы выкупа активов, и отсрочки по налогам, а кое-где и вовсе раздача денег населению и бизнесу.

Рынки во всем мире довольно позитивно отреагировали на такие меры. Огромное количество денег делает свое дело, и цены стали стремительно восстанавливать. Мы наблюдали и восстановление цен рублевых облигаций. На рынке ОФЗ цены уже компенсировали более половины снижения. Вместе с тем, корпоративные бумаги сейчас несколько отстают от ОФЗ, мы наблюдаем расширение спредов к ОФЗ, местами очень значительное. Активность на рынке очень низкая, очень широки и бид-офер спреды.

Минфин и ЦБ РФ предпринимают активные действия для стабилизации ситуации – отменены покупки валюты по бюджетному правилу,и упреждающая ее продажа Центральным банком, аукционы "репо" "тонкой настройки", увеличение лимита операций "валютный своп", продажа валюты экспортерами, отмена аукционов по размещению ОФЗ.

На своем заседании Банк России принял решение не только по ставке, но и целый набор мер, направленных на сохранение финансовой стабильности, поддержку граждан и бизнеса, кредитования экономики в условиях пандемии коронавируса. Ключевой момент по ставке – регулятор рассматривал все три варианта (повышение, сохранение и снижение ставки). Решение о сохранении ключевой ставки, которое ЦБ принял, в текущих условиях балансирует влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера, риски для инфляции, экономики и финансовой стабильности. ЦБ ожидает, что после возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году в дальнейшем произойдет улучшение экономической динамики, а инфляция вернется к цели — вблизи 4% — в 2021 году.

В среднесрочной перспективе ЦБ видит потенциал для снижения ставки — дезинфляционные факторы превалируют, хотя краткосрочно — наоборот. ВременнЫе ориентиры регулятор нам называть пока не готов.

Стоит отметить, что российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть. Это в том числе показывают и проводимые Банком России стресс-тесты. Но тем не менее, Банк России ввел некоторые нормативные послабления и для банков.

На ряду с разнообразными программами помощи Президентом РФ В. Путиным было анонсировано введение 13% налога на вклады и на долговые бумаги свыше 1 млн рублей. Очевидными бенефициарами такого развития событий являются ПИФы, где налог возникает лишь в случае продажи паев. В результате изменений теряется преимущество покупки отдельных облигаций по сравнению с покупкой паев ПИФов, кроме того стоит ожидать более быстрого перехода физ лиц из вкладов на рынок ценных бумаг.

ЗВР сократились в марте на 30 млрд долларов, однако по всей видимости это результат не продажи валюты на открытом рынке, а следствие переоценки активов и курсом валют в ЗВР. По данным СМИ на цели продажи пошло лишь 1.2 млрд долларов.

Инфляция уже несколько подросла и составляет сейчас 2.7% год к году, что все еще очень низко на фоне 22% девальвации этого года, и мы можем ждать ее выше. Вместе с тем, если ничего кардинально не изменится, то она можем оказаться вблизи цели ЦБ 4% по итогам года.

В целом макропоказатели РФ очень сильные, и экономика выглядит устойчивой даже при еще более низких ценах на нефть. Но продажи были связанны не столько с положением дел в РФ в связи с низкой ценой нефти и прочих сырьевых товаров, сколько с глобальным уходом от риска.

Сейчас, на мой взгляд, в цены длинных ОФЗ заложено повышение ставки порядка 0.5%. Очевидно, что повышение в текущих условиях, когда регуляторы во всем мире (не только в развитых странах, но и в развивающихся) ставки понижают не выглядит базовом сценарием развития событий. Это значит, что рынок выглядит дешевым по отношению к ставке ЦБ. О том, наступила ли стабилизация ситуации говорить, безусловно, сложно. Этого однозначно не знает никто. Но, то что долгосрочно бумаги уже выглядят очень привлекательно – это факт!