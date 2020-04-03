Наиболее интересно развивались вчера события на рынке акций: шороху там навел американский президент Дональд Трамп. В своем Твиттере он неожиданно заявил: «Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 млн баррелей, и возможно, значительно больше».

Затем, видимо решив, что 10 млн баррелей – это мало, следующим постом он увеличил объем снижения до 15 млн. Практически одновременно вышло заявление Саудовской Аравии с призывом созвать экстренное заседание ОПЕК+. Такая синхронность наводит на мысль, что атака на нефтяных «медведей» была спланированной.

В результате нефть за несколько минут от отметки около 26 долларов за баррель ушла выше 30 долларов, а потом на срыве стопов и вообще в моменте пробила 36 долларов за баррель. Однако глобальные торги закрылись чуть ниже 30 долларов, а сегодня с утра за «бочку» нефти дают лишь 28,5 доллара.

Рынок не поверил в возможность столь сильного сокращения добычи двумя странами. Действительно, 10 млн баррелей – это чуть менее половины от суммарной добычи Россией и Саудовской Аравией. При этом в «дкороновирусные» времена саудиты сами потребляли около 3 млн, а мы – чуть ниже 4 млн баррелей в сутки.

Уже позже по СМИ прошла информация, что сегодня на встрече с крупнейшими американскими нефтяниками Трамп не будет им рекомендовать сократить добычу. Хотя совсем не исключено, что данное сообщение сделано исключительно для защиты американского лидера от обвинений в инициирования ценовых сговоров (что жестко карается антимонопольным законодательством США), и такое предложение все-таки будет обсуждаться.

Из вчерашнего твитта Трампа делаем несколько выводов. Во-первых, президент США переквалифицировался из ярого нефтяного «медведя» в «быка». Во-вторых, скорее всего, у США и Саудовской Аравией есть совместный план давления на Россию, который они и начали реализовывать.

Так что очередных взлетов нефти исключать нельзя, и все шорты по нефти нужно сопровождать стопами в район 30 долларов за баррель.

Сегодня нефть падает вместе с фьючерсами на американские индексы. Это сулит негативное открытие российского рынка акций и его уход под пробитое вчера сопротивление 2530 пунктов. Очень не рекомендуем пытаться зарабатывать на падении «Роснефти» и «Лукойла», которых поддерживают программы обратного выкупа.

Безопаснее поиграть в «падающие банки», которые и вчера выглядели хуже рынка, да и потери они понесут чувствительные как от выходного апреля, так и от общего снижения российской экономики в этом году.

На вчерашней нефти рубль сильно укрепился и в паре с долларом подошел к поддержке 77 руб за доллар. Поводов для дальнейшего роста российской валюты нет, и сегодня ждем возврата курса в район 78-79 руб за доллар, а если внешний фон будет ухудшаться, то и выше.

Под вечер, скорее всего, возрастет вполне резонное желание сократить длинные позиции по акциям и рублю. Не исключено, что следующая неделя откроется снижением мировых индексов на фоне отсутствия успехов в борьбе с мировой пандемией коронавируса.