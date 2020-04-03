Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 1-2%, в диапазоне 2495-2520 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2470 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи заметно сдвинется вниз вслед за утренним ухудшением состояния внешнего фона. Позднее ближайшей точкой притяжения для него вновь способен стать значимый уровень 2500 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация большого блока мартовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2.92%) и РТС (+4.69%) завершили торги с сильным приростом вблизи своих максимальных внутридневных и среднесрочных значений. Это стало возможным благодаря явному улучшению настроений на нефтяном рынке. Внутри дня мы наблюдали резкий «прокол» вверх во фьючерсах на нефть сорта Brent. Их цена ненадолго взлетала на добрый десяток долларов. Тем не менее, указанные контракты пока не сумели закрепиться выше ближайшего психологически значимого уровня в $30 за баррель.

Стимулом для вчерашнего роста нефтяных котировок стали некоторые назревшие подвижки в направлении сокращения глобального объема добычи жидких углеводородов. Президент США заявил о том, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения производства нефти на 10 млн баррелей в сутки. Позднее он увеличил свою ставку до 15 млн баррелей. Кроме того, комиссар регулирующего органа нефтяного штата Техас обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком возможность сокращения мирового предложения нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Впрочем, Дональд Трамп не был бы собой, если бы через некоторое время не послал нефтяному рынку другой противоречивый сигнал. Он уточнил, что Соединенные Штаты ожидают сокращения добычи со стороны от других стран, но не предполагают аналогичного шага со своей стороны. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ опроверг сообщение о том, что первые лица России и Саудовской Аравии обсуждали возможность сокращения добычи нефти. Похоже, что мы пока имеем дело лишь со словесными интервенциями, призванными «подбодрить» нефтяной рынок. Другим обнадеживающим сигналом стало известие о том, то Саудовская Аравия призывает созвать экстренную встречу в формате ОПЕК+ для обсуждения нового международного соглашения по поводу ограничения объемов добычи «черного золота».

Среди значимых внешних событий стоит также отметить рекордное недельное увеличение количества первичных заявок на пособия по безработице в США сразу на 6.65 млн. Это указывает на масштаб текущего спада крупнейшей экономики в мире. Что же касается России, то в ней с целью борьбы с распространением коронавируса был продлен режим нерабочих дней вплоть до конца апреля. Это не сулит отечественной экономике ничего хорошего.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние контанго величиной в 3.4 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек намного сильнее рынка торговались бумаги нефтегазовых компаний: Лукойл (LKOH RM, +8.03%), Роснефть (ROSN RM, +6.07%), Новатэк (NVTK RM, +6.96%), Татнефть-ао (TATN RM, +7.54%), Татнефть-ап (TATNP RM, +7.36%), Газпром нефть (SIBN RM, +4.92%). Эти акции не могли не отреагировать на резкий внутридневной взлет нефтяных котировок.

Помимо представителей нефтегазового сектора среди относительно ликвидных бумаг заметным приростом отличились лишь акции Полюс (PLZL RM, +3.15%) и Polymetal (POLY RM, +3.88%). Бумаги золотодобывающих компаний отыграли возобновившийся рост стоимости фьючерсов не желтый металл.

Акции Yandex clA (YNDX RM, —2.11%) продолжают дешеветь после отказа сервиса «Яндекс.Такси» от планов приобретения активов конкурирующей группы компаний «Везет». Между тем, компания-эмитент продолжает приобретать свои бумаги на рынке в рамках объявленной ранее программы выкупа. Ее объем может составить может составить до $300 млн. По состоянию на 25 марта на указанные цели уже направлено около $107.6 млн.

Акции Алроса (ALRS RM, —2.57%) под закрытие торгов отступили от своего свежего среднесрочного максимума. В середине недели они пользовались спросом на фоне сообщения о том, что эмитент не рассматривает возможность отсрочки дивидендных выплат за 2019 год и продолжает обсуждение возможности продажи крупной партии алмазов Гохрану РФ. В связи с незапланированными затратами государства на борьбу с коронавирусом шансы на заключение подобной сделки ухудшаются или же ее объем может сократиться. Ранее говорилось про закупку на сумму от $500 млн до $1 млрд.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное падение стоимости в пределах 1.2-1.4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего взлета подешевели на 4.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.6%. Японский Nikkei225 просел на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. И все же сильный вечерний прирост стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС позволяет рассчитывать на то, что утренняя просадка локального рынка акций окажется не слишком глубокой.