Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается негативный внешний фон.

Основным фактором, способствующим его снижению, станет ситуация на рынке энергоносителей, где, после взлета в четверг, ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 5%, отступив ниже 28,5 доллара за баррель.

Что же касается валют развивающихся стран, то они демонстрируют разнонаправленную динамику, что не дает дополнительных ориентиров для рубля. В результате, на открытии мы ожидаем ослабления национальной валюты, что позволит паре доллар/рубль подняться выше 77,7 рубля. В случае продолжения коррекции на рынке энергоносителей и ухудшении спроса на рисковые активы на фоне очередной порции статистики по рынку труда США, в ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восстановление и сделать шаг в сторону верхней границы диапазона 75 – 80 рублей.

Напомним, что днем ранее рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар отступил 2%, закончив день чуть ниже 77,3 рубля, евро упал на 2,8%, снизившись до 83,9 рубля. Главным фактором роста рубля стал резкий взлет котировок нефти на заявлениях Трампа и призывах со стороны С. Аравии к созыву экстренного саммита ОПЕК+. Это оказало существенную поддержку рублю и привело к отступлению доллара к минимумам второй половины марта.