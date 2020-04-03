Вчера цены на нефть резко выросли и продолжают расти и на сегодняшних торгах. Июньский контракт нефти марки Brent торгуется выше 30 долл./барр. Причиной стало сообщение Д. Трампа, который написал о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник.

При этом после срыва последних переговоров и заявлений Саудовской Аравии о беспрецедентном наращивании экспорта более чем на 3 млн барр. сейчас трудно поверить, что страны смогут договориться о столь существенном сокращении. И большой вопрос, если российская сторона не была готова даже на снижение в 1,5 млн барр., сможет ли она согласиться на сокращение в десять раз больше. Безусловно, ситуация существенно изменилась: если раньше шли разговоры о дисбалансе рынка в несколько млн барр., то сейчас ожидается кратковременное падение на 15-25 млн барр. Возможно, в Москве не ожидали столь существенного сокращения спроса и сейчас готовы на более решительные меры, тем более, что представители РФ не раз заявляли, что готовы вернуться к переговорам.

В любом случае, технически снижение добычи на 10-15 млн барр./сутки выглядит технологически тяжелой задачей, т.к. может крайне негативно отразиться на будущей добыче, тем более, что сокращение предполагается лишь временным, а спрос может восстановиться уже летом. Задача упростится, если к решению проблемы присоединятся другие страны, и главным образом — США. Низкие цены так или иначе должны привести к падению добычи компаний с высокой себестоимостью, а в случае сделки сокращение добычи может быть даже менее существенным.

Если пропорционально распределить снижение добычи в 10-15 млн барр./сутки, то на долю России в рамках OPEC+ может прийтись сокращение в 2,5 – 4 млн барр., а если США также будут снижать добычу, то – 2-3 млн барр., что также очень существенно. Такое сокращение может технологически быть невозможным без серьезных последствий (падение коэффициента извлечения нефти, рост капвложений, снижение эффективности в будущем).

Мы полагаем, что все же разговор будет идти о менее существенном сокращении, частично можно снизить объемы экспорта за счет увеличения запасов. Так или иначе, новое соглашение, скорее всего, не сможет сбалансировать рынок в текущих условиях. Но частичное восстановление цен в случае удачных переговоров вполне вероятно. Однако дисбаланс рынка оставит их в относительно низком коридоре 30-40 долл./барр. Дальнейший рост котировок возможен в случае восстановления спроса, но тогда, вероятно, снова начнут наращивать добычу страны, не входящие в соглашения ОПЕК+, а готовые присоединиться лишь на короткий период.



