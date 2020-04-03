Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал уверенный рост против доллара и евро после нескольких недель обвального падения. В итоге обе резервные валюты обновили минимумы с середины марта — на отметках 76,55 рубля и 82,65 рубля. Оба были достигнуты в пятницу.

Основным фактором резкого роста курсовой динамики рубля во второй половине недели стал взлет рынка нефти выше 30 долларов за баррель марки Brent на фоне обнадеживающих твитов Трампа о скором достижении Россией и Саудовской Аравией соглашения о сокращении добычи

Увеличенные до 16 миллиардов рублей в день продажи Центробанком валюты также оказали рублю поддержку.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 2,1 рубля до уровня 76,7 рубля, евро — на 4,8 рубля до 82,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом выросла в район 2,6 тысячи против 2,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

В начале недели рубль по инерции еще прогнулся против доллара и евро. Нефтяные котировки сорта Brent обновили в понедельник минимум с 2002 года (майские фьючерсы – ниже 23 долларов за баррель), июльский фьючерс падал вечером на 8,3% до 25,63 доллара за баррель.

Инвесторы опасались за баланс спроса и предложения на рынке энергоресурсов в условиях борьбы с распространением коронавируса при отсутствии консенсуса среди членов ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти.

При этом они держали в уме, что через пару дней у членов альянса заканчиваются обязательства по сокращению добычи общим объемом 2,1 миллиона баррелей к уровням октября 2018 года. Паническим на этом фоне были новости о появлении на рынке США отрицательных цен на нефть, когда ее собственники приплачивают покупателям за ее самовывоз.

Негативно для рубля также звучали новости о падении стоимости российской марки Urals, которая обновляла минимумы с 1999 года – в районе 10 долларов за баррель.

Давление на рынок нефти и на рубль оказывали также данные американского минэнерго о динамике запасов нефтепродуктов в США за минувшую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) увеличились на 13,8 миллиона баррелей, до 469,2 миллиона.

Однако в четверг картина рынка нефти и соответственно динамика внутренней валютной площадки кардинально изменилась. Нефть дала мощный импульс для роста рубля, взмыв вверх. В моменте ее рост превышал 40% — почти до 36 долларов за баррель сорта Brent.

Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который после телефонных переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные производители нефти сократят ее добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Это составляет около 10-15% мирового потребления до карантинных мер из-за распространения коронавируса в мире.

Примерно такой или даже немного больший объем нефти, по различным оценкам, в ближайшее время окажется невостребованным из-за карантина.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели прошло в более спокойных попытках рубля еще вырасти против основных резервных валют. Рынок нефти остался на уровнях 30+ долларов, что поддерживало усилия рублевых "быков».

В то же время, перед запланированным на 6 апреля саммитом ОПЕК+ сохраняются тревожные ожидания, смогут ли основные нефтедобытчики сократить объемы производства нефти на ожидаемые рынком 10 миллионов баррелей в сутки.

Россия и группа других стран Персидского залива, по данным, Wall Street Journal, вроде бы уже согласны на 1,5 миллиона баррелей. Саудовская Аравия может снизить добычу на 3 миллиона баррелей в сутки. Канада, Бразилия и другие, не входящие в альянс, производители нефти могут снизить добычу на 2 миллиона баррелей, а оставшаяся часть будет распределена между небольшими производителями нефти, состоящими в альянсе. Американцы, прикрываясь законодательством, запрещающим ограничивать добычу, хотят достичь баланса чужими руками. Впрочем, некоторые сланцевики США заявляют о готовности снизить добычу как минимум на 500 тысяч баррелей в день.

Таким образом, перспективы рубля определятся на следующей неделе рынком нефти. Даже превышение числом зараженных COVID-19 в мире психологического рубежа в 1 миллион может остаться для рубля на втором плане, если основным производителям "черного золота" все-таки удастся договориться.