В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос, сконцентрированный преимущественно в нефтегазовом секторе – трейдеры не теряли надежду на заключение нового соглашения ОПЕК+ (и на способность участников сделки компенсировать провал спроса на нефтяном рынке, вызванный ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19). В итоге Газпром нефть (SIBN) выросла на 5.6%, Новатэк (NVTK) – на 3.6%, Татнефть (TATN) – на 2.7%, Северсталь (CHMF) – на 2.6%, Транснефть (TRNFP) – на 2.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подорожали на 6.8%, Камаза (KMAZ) – на 5.9%, Таттелекома (TTLK) – на 5.5%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 5.3%.

Фондовые индексы США понизились на 1.5% — 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским наблюдается повышение, китайские биржи сегодня не работают по случаю Дня поминовения усопших, также известного как «праздник чистого света».

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с распространением коронавируса – на настрой глобальных трейдеров повлияли сообщения об уменьшении случаев смертности среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке (а также в отдельных странах Европы, включая Италию, Испанию и Францию).

Между тем (виртуальная) встреча представителей ОПЕК+ перенесена с 6.04 на 9.04, что дает участникам рынка время для более взвешенной оценки вероятности достижения соглашения об ограничении добычи и возможного влияния такого соглашения на баланс спроса и предложения на рынке энергоносителей.

На валютном рынке в начале торгов возможно сохранении тенденции к укреплению рубля под влиянием внешнего фона, но существенных оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюадется.