Утром российские фондовые индексы и рубль попробуют развить рост
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, несмотря на пессимизм зарубежных площадок, и сохраняют потенциал повышения в район 2700 и 1170 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневного графика). Ближайшие поддержки расположены на уровнях 2520 и 1000 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2500-2650 пунктов.
Рубль в пятницу вновь заметно укрепился к доллару и евро, продолжая получать поддержку от ралли на нефтяных площадках. Пара доллар/рубль остановила снижение у поддержки 76,50 руб, преодоление которой поставит следующей целью снижения уровень 75 руб. Пара евро/рубль осталась ниже 84 руб, а при пробое поддержки 82 руб может направиться к 80 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, попробуют развить рост конца прошлой недели ввиду восстановления оптимизма на зарубежных биржах и стабилизации нефтяных цен. День в целом будет спокойным на макроэкономические события, а инвесторы продолжат следить за новостями от нефтедобывающих стран в преддверии перенесенных официальных переговоров. При негативных сигналах “быки” получат основания для фиксации краткосрочной прибыли, но в целом на этой неделе у рынка РФ еще есть нереализованный потенциал роста.
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